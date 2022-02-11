Жил в ящике и питался остатками еды: в США родители годами издевались над ребенком

Жил в ящике и питался остатками еды: в США родители годами издевались над ребенком

Родителям предъявлено обвинение в жестоком обращении с детьми.

В США арестовали супругов, которые заставили приемного ребенка жить в гараже в ящике. Это продолжалось в течение пяти лет.

Об этом сообщает Complex.

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Тимоти и Трейси Ферритер поместили 14-летнего подростка в ящик размером 2,5 на 2,5 метра, в котором ребенок прожил более пяти лет. Вместо туалета он пользовался ведром, получал остатки семейного обеда и постоянно находился под камерой видеонаблюдения.

В полиции сообщили, что мальчика держали в замке после школы, запрещая выходить на улицу и заходить в дом. Неизвестно, чем бы закончилась эта история, но школьнику чудом удалось скрыться от приемных родителей.

Трейси сама позвонила полиции и сообщила, что ее сын исчез. Приехавшие офицеры осмотрели дом, а затем обратили внимание на здание, в котором находился беглец. Женщина не хотела пускать их в дом, но в итоге изменила свое решение, услышав, что она создает препятствие следствию.

Трейси и Тимоти были арестованы, им предъявлены обвинения в жестоком обращении с детьми.

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Напомним, во Франции началось судебное расследование по обвинению в изнасиловании военнослужащей и охране Елисейского дворца — резиденции президента страны в Париже.

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