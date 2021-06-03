Жила среди грязи, змей и крыс: в США спасли женщину, которая три недели скиталась по канализации (фото)

Женщина была голой и очень грязной.

Женщина в Техасе (США), которая имеет психические расстройства и раньше убегала из реабилитационного центра, три недели блуждала в трубах канализации без одежды. Американку нашли и спасли.

Об этом сообщают The Sun и Local10.com.

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В мае 43-летняя Линдси попала в реабилитационный центр в американском штате Техас, откуда сбежала после недели лечения. В канализации якобы она попала, когда купалась в канале возле дома своего парня. По ее словам, мол она наткнулась на дверной проем в мелководной части канала и заметила тоннель.

"Она утверждала, что ей стало интересно, куда ведет тоннель, и она продолжала идти по нему. Этот тоннель вел к другому туннелю и так далее, пока она не поняла, что потерялась", — говорится в отчете полиции.

Женщину начали активно искать, приобщились к операции и родные и друзья. С помощью приложения для отслеживания на мобильном телефоне Кеннеди, ее семья смогла проверить локацию по ее последним местом пребывания. После этого начали осматривать окружающие подземные коммуникации.

В результате 29 мая Линдси достали из водосточной трубы, после чего ее принудительно госпитализировали в больницу. Она была истощенной и не могла сама держаться на ногах, была голой и очень грязной. Женщина не умерла с голоду, потому что говорит, что пила специальный напиток.

"Ей повезло. Я не знаю, как долго она там была бы в порядке. Это грязно, опасно, там змеи, крысы, мусор, грязь и листья, все, что на улице смывается в канализацию, и пахнет ужасно", — отмечают полицейские .

Local10.com

Родные женщины говорят, что она страдает от психоза и посттравматического стрессового расстройства, после того, как много лет терпела насилие в отношениях. Мать женщины говорит, что Линдси злоупотребляет наркотиками.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента и выясняют, насколько достоверны слова женщины, и действительно ли она находилась три недели в канализации.

Напомним, 14-летний испанский подросток Андрес Канто после ссоры с матерью разозлился и начал копать яму на заднем дворе. За шесть лет парень превратил ее в подземную пещеру с собственной спальней и гостиной.

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