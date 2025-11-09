Жилой дом после ремонта за государственный счет сгорел дотла — что произошло (фото)

Масштабный пожар во Франции из-за пиротехники на съемках клипа / © Credits

Во французском городе Рийе-ла-Пап, северо-восточнее Лиона, во время незаконных съемок рэп-клипа вспыхнул масштабный пожар.

Об этом пишет BILD со ссылкой на информацию префектуры региона Овернь-Рона-Альпы в соцсети X (Twitter).

Инцидент произошел днем 8 ноября. Полиция получила уведомление о несанкционированных съемках в общественном месте. Когда стражи порядка прибыли на место, их встретила группа людей в черных и белых комбинезонах и масках, которые начали стрелять в сторону полицейских фейерверками.

Во Франции сгорел дом во время съемок рэп-клипа Фото: BILD

Одна из пиротехнических ракет попала на балкон жилого дома, где загорелись картонные коробки, сообщает издание Le Progrès. Огонь мгновенно опрокинулся с одного балкона на несколько этажей, охватив фасад и уничтожив по меньшей мере пять квартир.

Пожар и эвакуация жителей

На тушение пламени привлекли десятки спасателей. Однако даже пожарных начали обстреливать фейерверками. Из-за опасности близлежащие улицы перекрыли.

Около 40 жителей дома пришлось эвакуировать — их временно разместили в спортивном зале.

Атака на мера

На место происшествия прибыл мэр города Александр Вансен, однако и он стал мишенью нападавших. Чиновника пришлось вывести под стражу полиции. К счастью, он не пострадал.

«Были перейдены все границы — только чудом обошлось без жертв», — заявил на следующий день в комментарии телеканалу BFMTV Вансене.

По его словам, прокуратура Лиона начала расследование, но по состоянию на 9 ноября задержания еще не проводились.

Дом недавно отремонтировали

Как сообщила префектка региона Фабьен Бюссе, уничтоженный пожаром дом недавно был отремонтирован на средства государства. Предварительно никто не пострадал.

Напомним, ранее речь шла о пожаре на крупном НПЗ в США . На крупнейшем в Нью-Мексико нефтеперерабатывающем заводе произошел взрыв и пожар, в результате которых пострадали люди, а город покрыл густой черный дым.