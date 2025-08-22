Жилые дома стояли прямо на ядерных отходах: в США возникла паника из-за угрозы рака

В США обнаружили ядерные отходы под жилыми домами

В пригороде Сент-Луиса, США, под шестью жилыми домами обнаружены ядерные отходы , что повлекло за собой панику и возобновило беспокойство относительно радиационного загрязнения в других американских городах, где также проводились ядерные исследования.

Об этом говорится в материале Daily Mail.

Загрязнение и его последствия

Загрязнение связано с так называемым Манхэттенским проектом — исследовательской программой США времен Второй мировой войны, которая привела к созданию первых атомных бомб. Большая часть радиоактивных материалов хранилась ненадлежащим образом, из-за чего они находились под влиянием ветра и дождя в течение десятилетий.

Впоследствии отходы попали в ручей Колдвотер-Крик, и исследование 2025 года, проведенное Гарвардским университетом, показало, что люди, жившие в детстве рядом с этим ручьем, имеют повышенный риск заболевания раком. Среди выявленных типов рака – лейкемия, рак щитовидной железы, молочной железы и толстой кишки, что соответствует болезням, связанным с радиационным облучением.

Семьям, пострадавшим от загрязнения, приказано эвакуироваться из домов во Флориссанте, штат Миссури. Они получат компенсацию, которая покрывает стоимость их жилья, а также денежные средства для приобретения новой недвижимости.

Одна женщина из Флориссанта, пожелавшая остаться анонимной, сказала, что о загрязнениях никогда не сообщали до покупки дома, и что это стало для нее глубокой травмой.

«Слава Богу, что у меня нет рака, но как насчет душевных страданий в течение последних нескольких лет?», — сказала она.

Опасные города

Проблема загрязнения отходами «Манхэттенского проекта» не ограничивается только Сент-Луисом. Другие города, такие как Генфорд в Вашингтоне, Оук-Ридж в Теннесси и Лос-Аламос в Нью-Мексико также остаются опасно загрязненными.

Например, в Генфорде, который считается наиболее сложным объектом для ядерной очистки в стране, исследование 2003 года обнаружило большее, чем ожидалось, количество опухолей центральной нервной системы и рака женской репродуктивной системы у живших там людей.

В Лос-Аламосе было обнаружено экстремальное загрязнение плутонием, уровень которого сравним с территориями, пострадавшими от Чернобыльской катастрофы. Хотя власти продолжают усилия по очищению, жители этих общин до сих пор сталкиваются с долгосрочными рисками для здоровья, что является строгим напоминанием о том, что наследие «Манхэттенского проекта» до сих пор не исчезло.

