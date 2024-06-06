Жираф вытащил из пикапа маленькую девочку, когда она хотела его покормить (видео)

Инцидент сняли очевидцы, которые с ужасом наблюдали, как животное вырвало ребенка из рук матери.

В центре дикой природы Fossil Rim в Глен-Роузе, штат Техас, жираф схватил 2-летнюю девочку за одежду, поднял в воздух и бросил ее на руки матери. Момент инцидента попал на видео.

Об этом пишет The Mirror.

Супруги Тоттен, 23-летняя Сьерра и 24-летний Джейсон, решили отвезти свою маленькую дочь Пэйсли в центр дикой природы, чтобы она могла вблизи увидеть животных. Мать с дочерью ехали в открытом кузове пикапа и кормили животных, когда к автомобилю подошел жираф.

Отец девочки рассказал журналистам, что остановил автомобиль, чтобы его жена с дочерью могли покормить жирафа. Он повернулся и увидел, как жираф наклонился и схватил маленькую Пэйсли за рубашку. Животное вытащило ребенка из машины, но уже в следующее мгновение бросило его в руки матери, которая кричала о помощи.

Посетители парка, ехавшие позади пикапа семьи Тотенов, с ужасом наблюдали за поведением огромного жирафа, но к счастью все закончилось хорошо и очень быстро.

"Мы были позади красной машины и увидели, как жираф случайно схватил маленькую девочку за рубашку вместе с едой и поднял ее из кузова", – рассказала свидетельница инцидента.

Инцидент запечатлела мать Пэйсли, а также ехавшие сзади люди. На видео можно услышать, как мать спрашивает девочку, хочет ли она покормить жирафа, а затем ребенок протягивает животному руку с едой.

"Меня это испугало, но когда все закончилось, мы поняли, что все в безопасности и невредимы, и мы смеялись по этому поводу. Все, что Пэйсли хотела после этого – это игрушечный жираф и футболка с жирафом из сувенирного магазина, поэтому мы приобрели их для нее и обязательно вернемся в будущем!" – рассказал отец девочки.

После того, как инцидент получил огласку в сети, центр дикой природы Fossil Rim сделал публичное заявление.

"Недавно нам стало известно об инциденте с участием одного из наших жирафов, который произошел в минувшие выходные. Безопасность наших гостей и животных для нас чрезвычайно важна. Хотя подобного инцидента никогда не случалось, мы принимаем немедленные меры, чтобы убедиться, что подобное не повторится", — заявили в Fossil Rim

Однако руководство центра не уточнило, какие именно будут приняты меры, чтобы предотвратить ситуации, подобные случаю с семьей Тотенов.

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