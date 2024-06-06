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Жираф вытащил из пикапа маленькую девочку, когда она хотела его покормить (видео)

Жираф вытащил из пикапа маленькую девочку, когда она хотела его покормить (видео)

Жираф схватил девочку, когда она хотела его покормить / Фото: pixabay.com

Инцидент сняли очевидцы, которые с ужасом наблюдали, как животное вырвало ребенка из рук матери.

В центре дикой природы Fossil Rim в Глен-Роузе, штат Техас, жираф схватил 2-летнюю девочку за одежду, поднял в воздух и бросил ее на руки матери. Момент инцидента попал на видео.

Об этом пишет The Mirror.

Супруги Тоттен, 23-летняя Сьерра и 24-летний Джейсон, решили отвезти свою маленькую дочь Пэйсли в центр дикой природы, чтобы она могла вблизи увидеть животных. Мать с дочерью ехали в открытом кузове пикапа и кормили животных, когда к автомобилю подошел жираф.

Отец девочки рассказал журналистам, что остановил автомобиль, чтобы его жена с дочерью могли покормить жирафа. Он повернулся и увидел, как жираф наклонился и схватил маленькую Пэйсли за рубашку. Животное вытащило ребенка из машины, но уже в следующее мгновение бросило его в руки матери, которая кричала о помощи.

Посетители парка, ехавшие позади пикапа семьи Тотенов, с ужасом наблюдали за поведением огромного жирафа, но к счастью все закончилось хорошо и очень быстро.

"Мы были позади красной машины и увидели, как жираф случайно схватил маленькую девочку за рубашку вместе с едой и поднял ее из кузова", – рассказала свидетельница инцидента.

Инцидент запечатлела мать Пэйсли, а также ехавшие сзади люди. На видео можно услышать, как мать спрашивает девочку, хочет ли она покормить жирафа, а затем ребенок протягивает животному руку с едой.

"Меня это испугало, но когда все закончилось, мы поняли, что все в безопасности и невредимы, и мы смеялись по этому поводу. Все, что Пэйсли хотела после этого – это игрушечный жираф и футболка с жирафом из сувенирного магазина, поэтому мы приобрели их для нее и обязательно вернемся в будущем!" – рассказал отец девочки.

После того, как инцидент получил огласку в сети, центр дикой природы Fossil Rim сделал публичное заявление.

"Недавно нам стало известно об инциденте с участием одного из наших жирафов, который произошел в минувшие выходные. Безопасность наших гостей и животных для нас чрезвычайно важна. Хотя подобного инцидента никогда не случалось, мы принимаем немедленные меры, чтобы убедиться, что подобное не повторится", — заявили в Fossil Rim

Однако руководство центра не уточнило, какие именно будут приняты меры, чтобы предотвратить ситуации, подобные случаю с семьей Тотенов.

Напомним, разъяренный слон напал на автомобиль с туристами в Замбии. Одна туристка из США погибла, вторая женщина госпитализирована в частное медицинское учреждение в ЮАР.

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