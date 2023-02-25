Жирная крыса сбегает с корабля Путина: Пионтковский объяснил, почему позиция Орбан по отношению к Украине стала мягче

Российский публицист из США Андрей Пионтковский рассказал, что пророссийский премьер Венгрии Виктор Орбан засуетился после того, как его не пригласили на Бухарестский саммит лидеров всех восточноевропейских стран в Варшаве. Он понял, что под ним заколебалось место.

Такое мнение Пионковский высказал в эфире Эспрессо.

"Орбан, такая жирная крыса, убегает с путинского корабля. Ширятся украинские видео, где он просит визитов в Киев, говоря, что всегда мечтал приехать, но все не получалось. А почему так произошло? Потому что его писком по столу провезли в Бухаресте. Ведь после блестящих выступлений Байдена в Киеве и Варшаве на следующий день он проводил очень важный саммит Бухареста лидеров всех восточноевропейских стран в Варшаве. Венгрия тоже участвовала, но Орбана не пригласили, его не захотели видеть как Байден, так и все восточноевропейские страны", — рассказал политолог.

Пионтковский добавил, что вместо Орбана на саммит лидеров ЕС пригласили президента Венгрии Каталину Новак, которая имеет проукраинскую позицию.

"У Орбана шатается кресло, смотрите, как он засуетился после того, как его не пустили на встречу в Бухаресте. Он не только начал говорить, что давно мечтал в Киев приехать, а на 1 марта назначил заседание венгерского парламента для ратификации договоров о вступлении Финляндии" и Швеции в НАТО. Венгрия, как и Турция, до сих пор это тормозила. С турками тоже решат, никуда они не денутся, тем более Эрдогану сейчас о сохранении своей власти нужно заботиться", — пояснил он.

Напомним, что Орбан был приглашен в Украину. Это подтвердили в Офисе президента. В Киеве надеются, что политик совершит визит, однако в правительстве Венгрии еще не ответили на приглашение.

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