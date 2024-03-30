Житель Белгорода Иван Матвеев написал заявление в Следственный комитет (СК) на военных армии РФ, неоднократно бросавших бомбы на область. Мужчина требует привлечь их к ответственности.

Об этом пишет Telegram-канал ASTRA со ссылкой на родственника Матвеева.

"Нарушив инструкции и совершив должностные преступления, военнослужащие РФ поставили под угрозу жизнь жителей Белгородской области", — говорится в заявлении к СК РФ.

По данным ASTRA, за последнюю неделю в Белгородской области с самолетов упали уже 11 фугасных авиационных бомб.

Житель Белгорода написал заявление на военных РФ из-за падения бомб на область / Фото: ASTRA

Напомним, в феврале российский самолет сбросил на Белгородскую область авиабомбу ФАБ-250, а власти промолчали (карта).

Такая же история повторилась в конце марта. Российские самолеты впустили две авиабомбы ФАБ-250 в двух населённых пунктах Белгородской области.

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