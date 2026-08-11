Житель Франковска приехал в гости в РФ и получил тюремный срок: за что его посадили

Осужденный в России житель Ивано-Франковска Иван Столбов

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В России суд приговорил 34-летнего жителя Ивано-Франковска Ивана Столбова к 13 годам колонии строгого режима за донаты в поддержку Украины. Мужчину задержали во время поездки к родственникам в Екатеринбург.

Об этом сообщило российское издание «Медиазона».

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Судья Свердловского областного суда Андрей Минеев приговорил Столбова к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Мужчину признали виновным в государственной измене по статье 275 Уголовного кодекса РФ. Основанием для возбуждения уголовного дела стали 11 переводов на счет одной из украинских организаций на сумму «примерно 100 гривен каждый».

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Согласно материалам приговора, Столбов родился в Сарапуле и является гражданином России. До задержания он проживал в Ивано-Франковске и не имел российской регистрации. По данным журналистов, в Екатеринбург мужчина приехал навестить родственников. Именно в аэропорту «Кольцово» его впервые задержали. До этого Столбов работал менеджером по закупкам.

Из данных картотек местных судов следует, что мужчину задержали в начале июля 2025 года. После этого его трижды подряд арестовывали по так называемой «карусельной» схеме. 2 июля Столбова привлекли к ответственности по протоколу о мелком хулиганстве, а 16 и 30 июля — по протоколам о мелком хулиганстве и неповиновении сотруднику ФСБ.

Мужчину дважды задерживали сразу после выхода из екатеринбургского спецприемника. В решениях Чкаловского суда отмечается, что примерно в половине девятого утра мужчина якобы ругался возле здания напротив спецприемника. В то же время его мать и сестра, которые приехали встречать родственника еще до 8 утра, так и не увидели Столбова.

По словам родственников, в 8:36 к воротам спецприемника подошли неизвестные люди в масках, а уже в 8:40 с территории выехал автомобиль. Адвокат Столбова заявила в суде, что ее подзащитного посадили в машину и вывезли непосредственно с территории спецприемника.

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Кроме того, в судебном решении указано, что Столбов страдает юношеской эпилепсией и принимает лекарства с 17 лет.

Кстати, в РФ двух ученых, занимавшихся изучением гиперзвука — Валерия Звегинцева и Владислава Галкина — приговорили к 12,5 годам колонии и 1,5 года ограничения свободы за «государственную измену». Поводом послужила их совместная статья о газовой динамике в иранском журнале, которая перед этим прошла две экспертизы на отсутствие гостайн. Эти технологии используются в ракетах «Кинжал», «Циркон», «Авангард» и «Сармат».

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