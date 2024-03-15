Жителей Белгородской и Курской областей призвали эвакуироваться – обращение добровольцев

Легион "Свобода России", Российский Добровольческий Корпус и Сибирский батальон призвал жителей Белгородской и Курской областей 15 марта оставаться в укрытиях. Лучшим решением на днях будет покинуть эту территорию до завершения активной фазы ограниченной военной операции.

Об этом сообщил легион "Свобода России".

Как отметили в легионе, в ночь на 16 марта будет также обеспечен гуманитарный коридор для желающих эвакуироваться с территории зоны боевых действий. Период действия коридора: с 21:00 15 марта до 7:00 16 марта.

"Всем, кто не сможет воспользоваться гуманитарным коридором и вовремя покинуть зону проведения ограниченной военной операции, рекомендуем найти надежное укрытие, воздержаться от прогулок, избегать скопления людей и техники, по возможности оставаться дома или в безопасных местах", – отметили добровольцы.

Также они напомнили: путинский режим продолжает практику прикрытия своих войск мирным населением как "живого щита", что делает пребывание гражданских лиц на территории Белгородской и Курской областей особенно опасным.

Ранее РДК отчитался о работе гуманитарного коридора в Белгородской и Курской областях.

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