Жителей черноморского побережья Болгарии просят быть осторожными из-за мин

Российские мины раньше были расположены возле Одессы, но многие из них были сорваны с креплений штормом.

Правительство Болгарии обратилось к жителям черноморского побережья с призывом к бдительности из-за опасности подрыва судов на морских минах.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье, 20 марта, на сайте кабинета министров Болгарии.

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В болгарском правительстве отметили, что мины раньше были расположены возле Одессы, но многие из них были сорваны с креплений штормом и сейчас свободно дрейфуют.

"Просим жителей Добрыча, Варны и Бургаса проявлять бдительность. При обнаружении подозрительных сферических объектов в воде или на берегу просим граждан сообщать по телефону экстренные службы", — говорится в сообщении.

В правительстве заверили, что приняли все меры по контролю над морскими границами страны, передвижением судов в болгарских территориальных водах. В случае необходимости местные власти совместно с Минобороны готовы организовать операции по обезвреживанию опасных объектов.

Напомним, ранее руководитель проекта "Института Черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко заявил, что Россия заменяла пути от Босфора в Одессу, традиционно заявив об "украинских" минах.

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