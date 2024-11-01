Жителей Евросоюза призвали запасаться едой и лекарствами на случай войны с Россией – доклад Еврокомиссии

Российская агрессия в докладе Еврокомиссии указывается как одна из основных, хотя и не единственная угроза для ЕС.

Жителям Евросоюза рекомендуют запастись предметами первой необходимости на случай вооруженной агрессии России или других чрезвычайных ситуаций. Еврокомиссия подготовила соответствующий доклад.

Об этом пишет Newsweek 31 октября.

В докладе о гражданской и военной готовности Европы говорится, что ЕС не был готов ни к пандемии COVID-19, ни к вторжению России в Украину, и что блоку необходимо перейти "от реагирования к упреждающей готовности". Целью доклада является подготовка граждан к вооруженному нападению, новым стихийным бедствиям, пандемии и другим ЧС.

В рамках этой стратегии ЕС, по данным Newsweek, должен рекомендовать домохозяйствам быть готовыми к самообеспечению в течение минимум 72 часов в случае чрезвычайной ситуации. Государствам-членам рекомендуется инструктировать своих граждан относительно создания запасов, эвакуации и прочего. Среди необходимых товаров, которыми должны запастись европейцы, называют продукты питания, напитки и лекарства, фонарики и радиоприемники на батарейках.

Российская агрессия в документе указывается одной из основных, хотя и не единственной угрозой Евросоюзу.

"Угроза войны, которую представляет Россия для европейской безопасности, заставляет нас рассматривать это как центральный элемент нашей готовности, не подрывая одновременно работу по подготовке к другим серьезным угрозам", — говорится в докладе.

Документ также описывает другие мероприятия по подготовке к чрезвычайным ситуациям, включая выделение 20% бюджета на повышение безопасности и общий обмен разведданными внутри блока.

165-страничный отчет был представлен главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен 30 октября, пишет Newsweek.

Напомним, глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр высказал свое мнение о возможности нападения России на страны Альянса. По его словам, сейчас россияне не готовят нападение на НАТО, поскольку 90% сухопутных сил РФ уже задействованы в Украине.

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