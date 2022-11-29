Жителей российского Челябинска испугал мощный взрыв: фото и видео с места происшествия

В МЧС сообщают, что громкий взрыв якобы является плановым подрывом породы во время производственной добычи щебня.

В российском Челябинске днем 29 ноября прогремел мощный взрыв. Как сообщают кремлевские пропагандистские СМИ, взрывы прогремели в карьере по добыче щебня.

Об этом пишут российские пропагандистские издания со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС в Челябинской области.

"Около 17 часов по местному времени жители Челябинска стали сообщать о взрыве и столбе дыма в социальных сетях. В МЧС уточнили, что в районе Старосмолинского карьера во время производственной добычи щебня проводился подрыв породы", — говорится в сообщении.

В МЧС добавляют, что громкий взрыв, о котором жители Челябинска сообщали в соцсетях, является плановым подрывом породы во время производственной добычи щебня на Старосмолинском карьере под Челябинском.

В местных телеграмм-каналах жители города распространяют фото и видео с места происшествия. На кадрах видно, как после взрыва в небо поднялся черный клуб дыма. Взрыв изрядно испугал жителей российского города.

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

"Хлопок" в России

В России в разных областях каждый день встречается "хлопок". В частности, 19 ноября в Ростовской области были слышны взрывы. Взрывы раздались в районе аэропорта Миллерово. Местные российские власти заявили, что на военный аэродром была совершена атака дронов, а потому там якобы сработала система ПВО. Из-за работы российской ПВО у местных жителей повредило автомобили.

Также было неспокойно в Белгородской области. 27 ноября в городе Шебекин Белгородской области в результате обстрела были повреждены линии электропередачи, часть города была без воды и энергоснабжения. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что это последствия "обстрелов".

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