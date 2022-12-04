Жителей Ростова испугали звуки взрывов и странные следы в небе: фото

Россиян заверили, что это был их самолет.

В Ростове-на-Дону вечером, 4 декабря, местных жителей испугали звуки взрывов и следы в небе.

Об этом пишут ростовские телеграмм-каналы.

Местные жители сообщают, что видели в небе черный след и слышали "хлопки". Сначала россияне считали, что над городом якобы могла работать ПВО.

Однако впоследствии пропагандисты их заверили, что это якобы переход самолета на сверхзвук. Официально, что произошло в Ростове, пока неизвестно.

Взрывы в России

Из-за войны России против Украины в государстве-агрессоре также происходят взрывы. Часто взрывы раздаются в приграничных с Украиной регионах. Звуки "хлопков" слышны в Белгороде. В основном это происходит из-за старых российских ракет, которые оккупанты запускают по Харькову, однако часто они падают в Белгороде.

О "работе ПВО" россияне также часто заявляют в оккупированных в 2014 году Крыму, Донецке, Луганской области. Также в российских регионах, таких как Курская, Брянская области и Ростов-на-Дону.

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