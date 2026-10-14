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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Жителей страны-союзницы Украины спросили, будут ли они воевать в случае нападения: результаты шокируют

На фоне предупреждений о возможной угрозе со стороны России почти половина опрошенных британцев заявила, что ни при каких обстоятельствах не воевала бы за свою страну.

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Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
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Великобритания

Только треть британцев готова взять в руки оружие в случае войны / © Фото из открытых источников

На фоне роста беспокойства о безопасности Европы и возможного нападения России на страны НАТО в Великобритании выяснили, сколько граждан готовы лично участвовать в войне за свое государство. Результаты показали заметную разницу между готовностью поддерживать армию финансово и желанием самим уходить на фронт.

Об этом сообщает The Independent со ссылкой на сентябрьский опрос Ipsos.

Готовы ли британцы воевать за свою страну

Согласно результатам опроса, в котором приняли участие 1090 взрослых респондентов, 48% британцев считают, что нет обстоятельств, при которых они были бы готовы взять в руки оружие и воевать за Великобританию. 36% участников опроса ответили, что при определенных условиях готовы пойти на войну. Остальные опрошенные не определились с ответом.

Результаты обнародовали на фоне заявлений главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американского генерала Алексуса Гринкевича. Он сказал, что Альянс готов «воевать хоть сегодня», если подвергнется нападению. В то же время европейские чиновники предупреждают, что Россия может проверять прочность обороны НАТО с помощью скрытых атак или ограниченного военного вторжения.

Большинство поддерживает увеличение оборонных расходов

Несмотря на нежелание части граждан лично воевать, 51% опрошенных считают, что правительство должно увеличить расходы на оборону и вооруженные силы. Они поддерживают это даже при дополнительных заимствованиях, повышении налогов или сокращении расходов на государственные услуги. Только 12% выступают за уменьшение оборонного бюджета.

В то же время такая поддержка не означает согласия со всеми возможными способами финансирования армии. В частности, 44% респондентов выступают против увеличения оборонных расходов, если для этого придется повышать их личные налоги или сокращать финансирование государственных услуг. Еще 37% не поддерживают увеличение государственных заимствований для этих нужд.

Половина участников опроса также считает, что Великобритания должна отдать приоритет развитию более тесных оборонных отношений с Европейским Союзом.

Директор по исследованиям Ipsos в Великобритании Кэролайн Паскелл отметила, что результаты свидетельствуют о готовности значительной части общества поддерживать инвестиции в оборону, но в то же время показывают сложность выбора способа их финансирования.

«Наш последний опрос подчеркивает, что британцы по-прежнему осознают вызовы, стоящие перед вооруженными силами страны: половина поддерживает увеличение оборонных расходов, несмотря на всеобщее экономическое давление», — сказала она.

По словам Паскелл, граждане охотнее поддерживают военные инвестиции, которые могут дать более широкие экономические преимущества, в том числе создание рабочих мест и развитие гражданской инфраструктуры. Сопротивление усиливается, когда речь идет о повышении личных налогов или сокращении государственных услуг.

Как Британия готовится к возможным угрозам со стороны России

В сентябре министр обороны Великобритании Уес Стритинг заявил, что страна сталкивается с самым высоким за несколько десятилетий риском втягивания в военный конфликт. Он назвал Россию главной угрозой для британской безопасности и подчеркнул необходимость постепенно увеличивать оборонные расходы. По словам министра, усиление армии должно помочь сдержать потенциального противника и не допустить войны. Об этом говорилось в материале о том, как Британия оценивает угрозу войны.

Еще в августе британское правительство поручило ускорить подготовку планов обороны страны после новых угроз со стороны Москвы из-за военной помощи Украине. Планы предусматривают координацию гражданских и военных структур в случае кризиса, а также разработку секретного правительственного документа о порядке работы государства в условиях чрезвычайной ситуации или вооруженного конфликта. Отдельное внимание уделяется угрозам в период между миром и полномасштабной войной — в частности, кибератакам на критическую инфраструктуру. Подробнее об этих мерах — в материале о подготовке Британии к возможному нападению.

Военное руководство страны также отмечает необходимость быстрого ответа в случае агрессии. В июне начальник Генерального штаба британской армии генерал сэр Роли Уокер заявил, что британские силы должны быть готовы нанести ответный удар по России в течение 30 минут, если механизмы сдерживания не сработают. Он также сообщил о планах усилить оборонные возможности НАТО на восточном фланге Североатлантического союза.

На этом фоне результаты опроса Ipsos показывают, что поддержка укрепления обороны в британском обществе сосуществует с нежеланием большого числа граждан участвовать в войне. Вопрос о том, насколько общество готово к возможным угрозам, остается не только военным, но и политическим и экономическим вызовом для правительства.

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