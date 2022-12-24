Жителей Воронежской области испугали звуки сирены: что произошло

В субботу утром жители Воронежской области РФ слышали звуки сирены в разных районах.

В субботу утром, 24 декабря, во всех районах Воронежской области сработали сирены гражданской обороны.

Об этом пишут пропагандистские СМИ РФ.

Как сообщают пропагандисты, это связано с тренировкой сил и средств защиты населения, "реальной угрозы безопасности нет".

В комментариях жители области выражали обеспокоенность сложившейся ситуацией.

Напомним, на российском военном аэродроме в Энгельсе раздалась воздушная тревога.

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