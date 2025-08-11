- Дата публикации
Жители Аляски готовят протесты против саммита Трампа и Путина
Жители Аляски организуют акции протеста в Анкоридже против запланированной встречи Дональда Трампа и Владимира Путина.
В штате Аляска растет общественное сопротивление из-за запланированной встречи президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина.
Группа активистов Stand UP Alaska призывает жителей Анкориджа присоединиться к акции протеста.
В своем заявлении участники движения отметили:
«Присоединяйтесь к нам в Анкоридже, Аляска, чтобы выразить протест против присутствия международного военного преступника. Несмотря на поддержку губернатора, президент пригласил Владимира Путина. Мы здесь, чтобы сказать Трампу и Путину: Аляска выступает против тирании».
Напомним, в ближайшую пятницу, 15 августа, президенты Дональд Трамп и Владимир Путин должны встретиться на Аляске. Многие эксперты полагают, что этот саммит может стать очередной уступкой Москве.