Жители Аляски готовят протесты против саммита Трампа и Путина

Аляска / © Bodo Travel

Реклама

В штате Аляска растет общественное сопротивление из-за запланированной встречи президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина.

Группа активистов Stand UP Alaska призывает жителей Анкориджа присоединиться к акции протеста.

В своем заявлении участники движения отметили:

Реклама

«Присоединяйтесь к нам в Анкоридже, Аляска, чтобы выразить протест против присутствия международного военного преступника. Несмотря на поддержку губернатора, президент пригласил Владимира Путина. Мы здесь, чтобы сказать Трампу и Путину: Аляска выступает против тирании».

Напомним, в ближайшую пятницу, 15 августа, президенты Дональд Трамп и Владимир Путин должны встретиться на Аляске. Многие эксперты полагают, что этот саммит может стать очередной уступкой Москве.