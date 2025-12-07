ТСН в социальных сетях

Жители Энгельса и Саратова сообщали о взрывах: власти заявили об угрозе атаки дронами

Жители российских городов Энгельс и Саратов в ночь на 7 декабря массово жаловались на звуки взрывов. Местные власти подтвердили информацию об угрозе атаки беспилотников и привели экстренные службы в полную готовность.

Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

По словам губернатора, в регион поступило предупреждение от Министерства обороны РФ о возможных ударах БпЛА:
«Ведомство сообщило об угрозе беспилотников. Локально в местах возможной опасности могут срабатывать системы оповещения. Все экстренные службы переведены в режим полной готовности», – заявил он.

Журналисты ASTRA опубликовали видео, на которых слышны взрывы, однако отметили, что кадры не имеют геолокации, так что подтвердить место съемки невозможно.

Официальной информации о последствиях или возможных разрушениях пока нет.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на 6 декабря беспилотники поразили Рязанский НПЗ. нефтеперерабатывающий завод – это уже девятый удар по объекту с начала 2025 года.

