- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 67
- Время на прочтение
- 1 мин
Жители Энгельса и Саратова сообщали о взрывах: власти заявили об угрозе атаки дронами
Жители российских городов Энгельс и Саратов в ночь на 7 декабря массово жаловались на звуки взрывов. Местные власти подтвердили информацию об угрозе атаки беспилотников и привели экстренные службы в полную готовность.
По словам губернатора, в регион поступило предупреждение от Министерства обороны РФ о возможных ударах БпЛА:
«Ведомство сообщило об угрозе беспилотников. Локально в местах возможной опасности могут срабатывать системы оповещения. Все экстренные службы переведены в режим полной готовности», – заявил он.
Журналисты ASTRA опубликовали видео, на которых слышны взрывы, однако отметили, что кадры не имеют геолокации, так что подтвердить место съемки невозможно.
Официальной информации о последствиях или возможных разрушениях пока нет.
Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на 6 декабря беспилотники поразили Рязанский НПЗ. нефтеперерабатывающий завод – это уже девятый удар по объекту с начала 2025 года.