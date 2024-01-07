Жители городов под Москвой греются у костров на улице: что произошло (фото)

Отогреть котлы и трубы пока не выходит, аварийные бригады не справляются с ремонтом отопительных батарей.

Жители Подмосковья во время более 20-градусных морозов, охвативших столичный регион государства-агрессора, остались без отопления и горячей воды. В городе Подольске власти объявили режим чрезвычайной ситуации локального характера.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Жители многоквартирных домов микрорайона Климовск в Подольске уже четвёртый день живут без отопления в квартирах.

Говорят, этот район города обеспечивала отоплением котельная Климовского патронного завода. Якобы из-за "скачка напряжения" на теплосети был гидравлический удар и началась утечка воды в нескольких местах.

Люди привлекали внимание власти к своей проблеме, вывешивая на балконах транспаранты с надписью "Замерзаем". Поскольку в квартирах было слишком холодно, люди выходили на улицы и грелись у костров.

Фото: Baza

Температура в квартирах держится около 10 градусов.

Фото: Baza

Отогреть котлы и трубы пока не выходит, аварийные бригады не справляются с ремонтом батарей.

Фото: Baza

В некоторых домах нет электричества, на полную мощность работает дизельно-генераторная подстанция, так что в городе постоянные перебои со светом.

Но даже если по трубам пойдет горячая вода, это не решит всех проблем — в сотни мест прорвало трубы, поэтому будут новые протечки.

Кроме Подольска, где введен режим ЧС локального характера, проблемы с отоплением возникли в Химках, Балашихе и Люберцах. В подъездах домов треснули батареи, не выдержав перепада температуры.

Напомним, ранее в Москве возник пожар на электроподстанции. После этого жители трех ближайших к месту возгорания районов столицы начали жаловаться на отключение электричества, отопления и воды.

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