Жители городов под Москвой греются у костров на улице: что произошло (фото)

Отогреть котлы и трубы пока не выходит, аварийные бригады не справляются с ремонтом отопительных батарей.
Жители Подмосковья во время более 20-градусных морозов, охвативших столичный регион государства-агрессора, остались без отопления и горячей воды. В городе Подольске власти объявили режим чрезвычайной ситуации локального характера.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Жители многоквартирных домов микрорайона Климовск в Подольске уже четвёртый день живут без отопления в квартирах.
Говорят, этот район города обеспечивала отоплением котельная Климовского патронного завода. Якобы из-за "скачка напряжения" на теплосети был гидравлический удар и началась утечка воды в нескольких местах.
Люди привлекали внимание власти к своей проблеме, вывешивая на балконах транспаранты с надписью "Замерзаем". Поскольку в квартирах было слишком холодно, люди выходили на улицы и грелись у костров.
Температура в квартирах держится около 10 градусов.
Отогреть котлы и трубы пока не выходит, аварийные бригады не справляются с ремонтом батарей.
В некоторых домах нет электричества, на полную мощность работает дизельно-генераторная подстанция, так что в городе постоянные перебои со светом.
Но даже если по трубам пойдет горячая вода, это не решит всех проблем — в сотни мест прорвало трубы, поэтому будут новые протечки.
Кроме Подольска, где введен режим ЧС локального характера, проблемы с отоплением возникли в Химках, Балашихе и Люберцах. В подъездах домов треснули батареи, не выдержав перепада температуры.
Напомним, ранее в Москве возник пожар на электроподстанции. После этого жители трех ближайших к месту возгорания районов столицы начали жаловаться на отключение электричества, отопления и воды.
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