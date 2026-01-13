- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 219
- Время на прочтение
- 1 мин
Жители Гренландии напуганы возможностью аннексии: мэр столицы раскрыла настроения горожан
Жители Нуука, столицы Гренландии, выражают беспокойство из-за возможного прихода американских военных кораблей. Мэр города призвала международных лидеров учитывать мнение местных жителей.
Жители столицы Гренландии, Нуука, с тревогой ожидают возможного прибытия американских военных судов после ряда сообщений о планах Дональда Трампа по региону.
Мэр Нуука Аваарак Олсен отметила, что страх среди 20-тысячного населения растет каждый день, передает Mirror.
"Мы видим, как обсуждают планы по Гренландии, но говорят о нас, не спрашивая нас", - подчеркнула Олсен.
Она призвала международных лидеров, в частности премьера Великобритании Кира Стармера, учитывать мнение местных жителей в любых стратегических решениях НАТО.
"Вчера я шла по прибрежной тропе. Обычно шум океана успокаивает, но вдруг увидела лодку без света... И я подумала: придут ли они так же?", - рассказала мэр, подчеркнув, что, несмотря на попытки успокоить людей, страх среди населения сохраняется.
Местные жители следят за морем и небом, ожидая возможных изменений в ситуации безопасности, тогда как официальные органы Датской Короны и других государств только планируют действия, не считая непосредственно мнение граждан Гренландии.
Напомним, ранее республиканец Рэнди Файн зарегистрировал в Конгрессе США законопроект об аннексии Гренландии и возможное предоставление ей статуса американского штата по соображениям нацбезопасности.
Также ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп отдал приказ Объединенному командованию специальных операций США подготовить план возможного вторжения в Гренландию.