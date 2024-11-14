Жители Курской области обратились к Путину с просьбой "закончить войну"

Эвакуированные россияне утверждают, что уже три месяца живут, "как в аду".

Жители села Ольговка Курской области РФ, где идет спецоперация ВСУ, пожаловались российскому президенту Владимиру Путину на трудности после эвакуации и призвали "завершить эту проклятую войну, унесшую множество невинных жизней".

Об этом сообщает издание The Moscow Times. со ссылкой на опубликованное видеообращение.

Эвакуированные россияне утверждают, что уже три месяца живут, "как в аду", и не знают, куда обращаться за спасением.

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По их словам после эвакуации далеко не все финансово способны снять жилье, а на работу переселенцев берут неохотно.

Также беженцы сообщили, что некоторые их односельчане погибли или пропали без вести, поскольку эвакуация вовремя не была объявлена и не все успели уехать. "Кто-то остался, потому что думал, что это все на два-три дня", — говорится в обращении.

Беженцы подчеркнули, что скитаются и терпят нужду "не по собственной воле".

"Мы хотим, чтобы наши дети видели мирное небо, а не слушали сигнал ракетной опасности. Разберитесь в этой ситуации и услышьте жителей приграничья", — обратились они к Путину.

Ранее жители другого приграничного района, Великосолдатского, также вышли на митинг, жалуясь на дорогую аренду временного жилья и отсутствие жилищных сертификатов.

Напомним, что 10 ноября несанкционированный митинг в Курске организовали жители Суджи, после чего их обвинили в "незаконных действиях", а одного из участников привлекли к административной ответственности как организатора неразрешенного собрания.

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