Жители Ла-Пальмы были вынуждены были закрыться в помещениях на несколько часов из-за загрязнения воздуха

Жители Ла-Пальмы были вынуждены были закрыться в помещениях на несколько часов из-за загрязнения воздуха

Извержение вулкана на острове длится уже три месяца

Жители испанского острова Ла-Пальма были вынуждены закрыться в помещениях из-за последствий вулканической активности.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 14 декабря.

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Извержение на острове длится уже три месяца. Впрочем, сейчас в воздухе зафиксировали рекордные показатели загрязненности. Поэтому власти приказали всем жителям острова оставаться в помещениях. Детям, например, пришлось ждать в школах. Режим изоляции отменили, когда воздух пришел в норму.

С начала извержения вулкана лава уничтожила на Ла-Пальме почти три тысячи построек, несколько тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Это извержение считают самым продолжительным на испанских Канарских островах.

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Напомним, вулкан очнулся на испанском острове 20 сентября. Власти повысили уровень угрозы до оранжевого. Перекрыты региональные дороги. Началась эвакуация людей. В общей сложности реки раскаленной скамьи выжгли почти 800 гектаров земли — преимущественно это фермерские угодья. Особенно пострадали банановые и авокадовые плантации. Ранее подобное происходило в 1971 году.

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