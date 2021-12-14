Жители Ла-Пальмы были вынуждены были закрыться в помещениях на несколько часов из-за загрязнения воздуха

Извержение вулкана на острове длится уже три месяца
Жители испанского острова Ла-Пальма были вынуждены закрыться в помещениях из-за последствий вулканической активности.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 14 декабря.
Извержение на острове длится уже три месяца. Впрочем, сейчас в воздухе зафиксировали рекордные показатели загрязненности. Поэтому власти приказали всем жителям острова оставаться в помещениях. Детям, например, пришлось ждать в школах. Режим изоляции отменили, когда воздух пришел в норму.
С начала извержения вулкана лава уничтожила на Ла-Пальме почти три тысячи построек, несколько тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Это извержение считают самым продолжительным на испанских Канарских островах.
Напомним, вулкан очнулся на испанском острове 20 сентября. Власти повысили уровень угрозы до оранжевого. Перекрыты региональные дороги. Началась эвакуация людей. В общей сложности реки раскаленной скамьи выжгли почти 800 гектаров земли — преимущественно это фермерские угодья. Особенно пострадали банановые и авокадовые плантации. Ранее подобное происходило в 1971 году.
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