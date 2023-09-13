Жители одной из стран НАТО прятались в укрытие во время атаки по югу Украины

В сообщении RO-Alert было сказано о вероятности падения некоторых объектов с воздушного пространства.

Во время российской массированной атаки по Одесской области 13 сентября власти Румынии призвали жителей сел Тульчинского уезда спрятаться в укрытие из-за вероятности падения обломков БПЛА.

Об этом сообщает издание Digi24.

Отмечается, что в среду утром власти опубликовали сообщения RO-Alert для населенных пунктов в уезде Тулча, объявив, что существует вероятность падения некоторых объектов с воздушного пространства. В сообщении людей просили сохранять спокойствие и скрыться.

"Существует вероятность падения некоторых предметов с воздушного пространства. Сохраняйте спокойствие! Спрячьтесь в подвалах или хранилищах гражданской защиты. При отсутствии убежища оставайтесь внутри дома, подальше от окон и наружных стен", — говорилось в сообщении.

Предупреждение было направлено населению 8 населенных пунктов.

Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям (CNSU) 7 сентября принял решение о принятии мер защиты населения в районах территории Румынии, прилегающих к украинским городам Рени и Измаил, а также выдачу сообщений о риске падения некоторых объектов. Такое решение приняли после того, как в районе Плаура были найдены обломки беспилотника, а в Чили снаряд пробил крышу и потолок пристройки дома.

Напомним, в ночь на 13 сентября 2023 года российские оккупанты атаковали Одесчину несколькими группами ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Силы ПВО сбили 32 из 44 дронов.

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