"Жители острова хотят быть с нами": Трамп верит, что США получат контроль над Гренландией

По словам президента США, присоединения острова хочет не только он.

Президент США Дональд Трамп считает, что Штаты получат контроль над островом Гренландия.

Об этом он сказал в ходе общения с журналистами на борту самолета Air Force One, пишет BBC.

"Я думаю, что Гренландию мы получим, потому что это связано со свободой мира", — сказал Трамп журналистам и добавил, что "57 тысяч жителей острова хотят быть с нами".

По мнению Трампа, со стороны Дании "было бы очень недружественным актом не позволить США завладеть Гренландией".

"Соединенные Штаты здесь ни при чем, кроме того, что именно мы можем обеспечить свободу. Они (Дания — ред.) не могут", — добавил Трамп.

Что предшествовало:

В декабре 2024 года Дональд Трамп заявил, что "владение и контроль над Гренландией является абсолютной необходимостью". Трамп пригрозил забрать Панамский канал и купить Гренландию ради национальной безопасности США. Он говорил о заинтересованности в покупке острова еще в первый президентский срок. Трамп отказался исключить возможность использования военных действий по контролю над Гренландией.

После заявления Трампа Дания решила существенно увеличить расходы на оборону Гренландии, а также сменила королевский герб.

Глава МИД Дании Ларс Люкке Расмуссен исключил возможность того, что Гренландия будет субъектом Соединенных Штатов. Правда, Дания ничего продавать не собирается и деньги ей не нужны.

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