Жители Румынии видели и сняли на видео ночную атаку дронами по Одесчине

На кадрах виден момент падения дрона и слышны взрывы.

Жители Румынии видели российскую атаку дронами-камикадзе в ночь на 26 сентября по паромной переправе через Дунай между украинской Орловкой в Одесской области и румынским городом Исакча.

Об этом сообщает румынская редакция "Радио Свобода" и свидетельствуют видео очевидцев.

По информации издания, утром 26 сентября береговая охрана Румынии объявила, что движение через пограничный пункт пропуска "Исакча" закрыто в связи с обстрелами по территории Украины.

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В то же время, очевидцы атаки с румынской стороны опубликовали в Сети видео с падением или сбитием российского беспилотника Shahed возле румынской территории в Орловке. Российскую атаку зафиксировал житель Исакчи, работающий на переправе и в этот момент находившийся на украинском берегу.

На выложенных в Сеть роликах слышно, как мужчина кричит своим коллегам на барже как можно быстрее покинуть украинский порт.

"Бегите, он направляется сюда! Вот где он упал, прямо на таможню!" – выкрикивает работник переправы сразу после того, как в районе порта в Орловке упал российский дрон.

На видео также слышны и видны взрывы с яркими вспышками огня на берегу и в небе.

Момент атаки дронами по Одесщине, который видели с территории Румынии/Скриншот

Румыны сняли на видео ночную атаку "Шахедами" по Одесчине

Детали атаки дронами по Одесской области

Россияне атаковали беспилотниками припортовую и пограничную инфраструктуру Измаильского района Одесчины в ночь на 26 сентября. Дроны повредили здание пункта пропуска, склады и около 30 грузовиков, часть из которых загорелись. Пострадали два водителя.

Из-за атаки по Одесчине не работает паромный пункт пропуска с Румынией "Орловка".

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