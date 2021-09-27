Жители Сан-Марино поддержали легализацию абортов: подробности

За легальное прерывание беременности высказались 77% участников референдума.

Жители европейского микрогосударства Сан-Марино во время референдума подавляющим большинством проголосовали за легализацию абортов.

Об этом сообщает ВВС.

Согласно итогам подсчета голосов, за то, чтобы позволить женщинам добровольно прерывать беременность, высказались 77% выборцев, тогда как почти 23% электората выступили против.

После объявления результатов министр внутренних дел страны Элена Тоннини призвала парламент к принятию соответствующего решения.

Отмечается, что это приведет к отмене закона 1865 года, который сделал Сан-Марино одним из последних мест в Европе, где аборты полностью запрещены.

Явка на референдум составила 41%. Принятая избирателями инициатива позволит женщинам добровольно делать аборт в течение 12 недель после беременности.

"После завершения 12 недель аборт будет разрешен только в случае, когда здоровье матери находится под угрозой, или если аномалии плода могут причинить физический или психологический ущерб", — говорится в материале.

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Согласно действующему законодательству Сан-Марино, за совершение аборта женщину могут приговорить к трем годам заключения, а врача, проводившего процедуру, — к шести годам.

В то же время случаев осуждения на территории страны не было. "Обычно женщины, которые решили сделать аборт, едут в Италию, где это разрешено законом с 1978 года", — отмечают в издании.

Как сообщалось, по статистике, каждая четвертая женщина в нашей стране имеет опыт аборта. Кто-то выжимает его из памяти, кто-то до сих пор жалеет, вздыхает. И мало кто догадывается, что опыт аборта, пусть даже забытый, все эти годы может управлять поведением женщины и всей ее семьи. Читайте об этом по ссылке.

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