Украина—Германия

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Большинство граждан Германии больше не поддерживают предоставление военной помощи Украине — количество сторонников поставки вооружения за год обвалилось почти на 15 процентных пунктов. Об этом свидетельствуют результаты ежегодного репрезентативного опроса института Forsa по заказу Фонда Кербера (Körber-Stiftung).

Об этом сообщает N-tv.

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Согласно исследованию, проведенному в сентябре среди 1501 г. избирателя в возрасте от 18 лет, в немецком обществе усиливается усталость от войны и запрос на дипломатическое урегулирование вместо военной поддержки:

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Против оружия для Украины: сейчас за оказание военной помощи Киеву выступают лишь 46% опрошенных (в прошлом году таковых было 59% ), тогда как 53% респондентов высказались против (в 2025 году — только 39% ).

Запрос на мирные переговоры: на фоне продолжающейся с февраля 2022 года полномасштабной войны РФ против Украины 61% немцев считают, что Германия и Европа прилагают недостаточно усилий для проведения мирных переговоров.

Защищает ли Украина Европу: мнения респондентов относительно того, защищает ли Украина своей обороной также безопасность Германии и Европы, разделились почти поровну — 50% согласны с этим утверждением, а 48% имеют противоположное мнение.

Сдержанность в мире и разочарование в единстве Запада

Опрос также зафиксировал всеобщее стремление жителей ФРГ к изоляционизму и осторожности на международной арене. Несмотря на то, что две трети опрошенных ожидают роста военных конфликтов в мире, 48% выступают за то, чтобы Берлин сильнее сдерживался во время международных кризисов (+5 п.п. за год). Только 40% поддерживают более активное вовлечение страны в мировые дела (против 48% в 2025 году), причем 77% из них хотели бы видеть прежде всего дипломатические усилия.

Кроме того, исследование выявило и другие показательные тенденции в настроениях немцев:

Россия остается угрозой: подавляющее большинство опрошенных ( 82% ) продолжают воспринимать РФ как военную угрозу. В то же время по поводу реакции на вероятные российские гибридные атаки мысли разделились: 51% за решительные контрмеры, а 46% — за сдержанность.

Против военного лидерства ФРГ: идею того, чтобы Германия взяла на себя роль военного лидера в Европе, отвергают 63% граждан (поддерживают только 35% ).

Скепсис по поводу «коллективного Запада»: 61% респондентов считают, что «Запад» как политическое и культурное единство между Европой и США больше не существует, а в соперничестве между США и Китаем 83% хотят видеть Германию нейтральной (на сторону Вашингтона стали бы только 15%).

Ранее сообщалось, что Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине на 300 млн долларов в рамках программы PURL, предусматривающей закупку американского вооружения на средства европейских союзников.

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