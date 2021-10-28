Жители Тюмени жалуются на едкий дым с запахом горелых перьев и мяса

Жители Тюмени жалуются на едкий дым с запахом горелых перьев и мяса

Российский город несколько дней подряд окутывает смог из-за массового сожжения кур.

В российском городе Тюмени жители жалуются на длительный удушдивый запах гари, который заносит ветром из птицефабрики "Боровская", где массово сжигают зараженных птичьим гриппом кур.

Как сообщает Telegram-канал "РЕН ТВ", город окутал едкий смог с запахом жженых перьев и мяса.

На опубликованном видео видно, что на улицах висит густой туман, дышать таким воздухом решаются только редкие прохожие. "Нечем дышать", — говорит женский голос за кадром.

Власти просят жителей Тюмени не выходить из дома, обещая, что все работы по сожжению мертвых тушек на птицефабрике будут закончены к началу ноября.

Местные жители, которые страдают от такого душного смога уже несколько дней подряд, стараются не открывать окна в квартирах и требуют перестать издеваться над людьми.

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Напомним, в начале октября спутники Европейского космического агентства зафиксировали большой выброс метана в районе компрессорной станции в Нижегородской области (Россия).

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