Жительница Москвы написала донос на 8-летнюю одноклассницу своей дочери, обвинив ее в русофобии

В столице России 31-летняя Ксения написала заявление в полицию, где обвинила 8-летнюю одноклассницу своей дочери в "русофобской позиции".

Об этом пишут местные телеграммы-каналы.

Дочь-первоклассница пожаловалась маме на буллинг со стороны одноклассницы. Якобы из-за антипатии и запрещает ей общаться с другими детьми, обзывает и всячески оскорбляет.

Ксения попыталась решить проблему с помощью мамы одноклассницы. И пообещала поговорить с дочерью. Но ничего не изменилось. В следующий раз, когда Ксения снова обратилась к маме первоклассницы, она сказала, что дети разберутся сами. Тогда Ксения решила поступить иначе.

Она изучила все соцсети обидчицы дочери и написала заявление в полицию через ролик, который "лайкнула". На видео 8-летняя девочка смяла руками нарисованный флаг России на фоне нарисованного флага Украины.

Теперь из-за "русофобской позиции" полиция проводит проверку семьи девочки.

Тем временем одесская блогерша и визажистка Руслана Бронникова, которая после начала полномасштабной войны России против Украины уехала в РФ, заявила о якобы "притеснениях русскоязычных" людей в Украине.

Читайте также: