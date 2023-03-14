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Жительница Москвы написала донос на 8-летнюю одноклассницу своей дочери, обвинив ее в русофобии

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
268
Время на прочтение
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Жительница Москвы написала донос на 8-летнюю одноклассницу своей дочери, обвинив ее в русофобии

Фото: Pexels

Таким образом женщина намеревалась отомстить девочке, которая якобы обижает ее ребенка.

В столице России 31-летняя Ксения написала заявление в полицию, где обвинила 8-летнюю одноклассницу своей дочери в "русофобской позиции".

Об этом пишут местные телеграммы-каналы.

Дочь-первоклассница пожаловалась маме на буллинг со стороны одноклассницы. Якобы из-за антипатии и запрещает ей общаться с другими детьми, обзывает и всячески оскорбляет.

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Ксения попыталась решить проблему с помощью мамы одноклассницы. И пообещала поговорить с дочерью. Но ничего не изменилось. В следующий раз, когда Ксения снова обратилась к маме первоклассницы, она сказала, что дети разберутся сами. Тогда Ксения решила поступить иначе.

Она изучила все соцсети обидчицы дочери и написала заявление в полицию через ролик, который "лайкнула". На видео 8-летняя девочка смяла руками нарисованный флаг России на фоне нарисованного флага Украины.

Теперь из-за "русофобской позиции" полиция проводит проверку семьи девочки.

Тем временем одесская блогерша и визажистка Руслана Бронникова, которая после начала полномасштабной войны России против Украины уехала в РФ, заявила о якобы "притеснениях русскоязычных" людей в Украине.

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Дата публикации
Просмотры
268
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