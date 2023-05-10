Жительница Петербурга оставила записку на могиле родителей Путина: как ее накажут

Российская пенсионерка на суде объяснила, что была под влиянием эмоций, когда "просила" усопших родителей президента РФ забрать "урода и убийцу" к себе.

Пенсионерку из Санкт-Петербурга Ирину Цыбаневу, оставившую записку на могиле родителей президента государства-агрессора Владимира Путина, могут приговорить к трем годам лишения свободы с отсрочкой наказания. Такое требование огласило обвинение при рассмотрении дела в Приморском районном суде.

Об этом сообщает Telegram-канал "Ротонда".

Женщине инкриминируют надругательство над местами захоронений по мотивам политической ненависти (п. б. ч. 2 ст. 244 УК РФ).

Согласно свидетельствам пенсионерки, она, посмотрев по телевизору новости, испугалась ядерной войны и совершила "необдуманный поступок": написала оскорбительную записку и оставила ее на могиле родителей президента.

На предварительном заседании суд посмотрел видео с камер Серафимовского кладбища. Ирина Цыбанева согласилась, что на кадрах она фотографирует памятники и кладет что-то на могилу Владимира и Марии Путиных.

Выступая в суде, Ирина Цыбанева заявила, что не согласна с квалификацией дела. По ее словам, ненависти в ее действиях не было, были только спонтанность и эмоции.

В начале октября 2022 года обвиняемая оставила на могиле Владимира и Марии Путиных записку со словами: "Отцы маньяка, заберите его к себе, от него столько боли и бед, весь мир молит о его смерти. Смерть Путину, вы вырастили урода и убийцу".

Напомним, полиция возбудила уголовное дело против жительницы Санкт-Петербурга из-за записки, оставленной на могиле родителей Путина.

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