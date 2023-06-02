Жителям чукотского города продают яйца по паспорту: "Подход как в 90-х"

На русской Чукотке, в Билибинском районе, произошел дефицит куриных яиц. Их продают не больше десятка в одни руки. Чем больше купить яйца можно только по паспорту.

Об этом сообщил глава региона Владислав Кузнецов.

"Высокие цены на продукты, которых еще не хватает на всех. Рассказали, что яйца продают людям только по паспорту – подход, как в 90-е годы!", — говорится в его сообщении.

Между тем, российские средства массовой пропаганды пишут, что в Билибино живет около 5,5 тыс человек — это 10% от населения Чукотки. В городок яиц привозят из Анадыря, расположенного в 600 км. К слову, информация о больших очередях за яйцами в Билибино появилась это в феврале. В апреле привезенные из Магадана яйца продавали за 600 рублей за десяток.

В свою очередь, Кузнецов поручил "быстро создать в Билибино запас яиц, достаточный для закрытия нужды". Кроме того, по его словам, сейчас в Билибино строится птицефабрика.

Как сообщалось, российские власти обсуждают возможность закрытия большого количества госучреждений по всей стране на фоне резкого падения доходов бюджета, дефицит которого к середине марта превысил 3 триллиона рублей.

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