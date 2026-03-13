Жителям Москвы советуют ориентироваться по солнцу и звездам: что произошло

Москва / © Associated Press

Реклама

На фоне перебоев с мобильным интернетом и связью в центре Москвы жителям российской столицы посоветовали использовать для ориентирования Солнце и Полярную звезду.

Как сообщает The Moscow Times, такой совет в комментарии новостному агентству «Москва» дали в пресс-службе Московского физико-технического института.

«Ориентация на Солнце — самый простой и надежный способ понять, где расположены стороны света. Оно встает на востоке и садится на западе», — пояснили российские «ученые», добавив, что в полдень светило указывает на юг.

Реклама

По мнению представителей московского вуза, это должно помочь жителям и гостям столицы РФ ориентироваться в центре города, где уже десятый день практически нет никакой связи.

В ночное время, как отметили в МФТИ, можно использовать как навигационный инструмент созвездие Малая Медведица и астеризм Большой Ковш (часть Большой Медведицы), а также Полярную звезду, которая всегда указывает на север.

В начале марта в Москве, как ранее и в других российских регионах, начали активно глушить мобильный интернет.

В центре российской столицы доступ к сети отсутствует полностью, а в некоторых других районах абоненты открывают лишь сайты из «белого списка».

Реклама

На этом фоне, по данным Wildberries, москвичи резко нарастили покупки пейджеров, раций и стационарных телефонов. Кроме того, с 6 марта в Москве в 1,5 раза выросли продажи атласов и путеводителей по столице и Московской области.

В Госдуме РФ предложили возродить в российских городах сеть таксофонов с возможностью подключения к «безопасному» интернету.

Напомним, 5 марта российские власти ограничили мобильную связь в Москве. Такие меры власти государства-агрессора объясняют вопросами «государственной безопасности».