Житница Европы: как война в Украине повлияет на мировые цены на пшеницу и продовольствие

Цены на пшеницу достигли самого высокого за почти 14 лет уровня из-за войны в Украине.
Нападение России на Украину привело к резкому росту цен на пшеницу в мире, что усиливает и без того высокие цены на продукты питания.
Фьючерсы на пшеницу выросли примерно на 5,35% во вторник, достигнув цен, которых не было с 2008 года. Два дня подряд пшеница была на "лимите", то есть достигла самой высокой суммы, которую цена товара может повышаться за один день.
"Посмотрите, что сейчас происходит с ценами на пшеницу. Мы можем говорить о серьезной истории продовольственной инфляции", — сказала Хелима Крофт, руководитель отдела глобальной товарной стратегии RBC Capital Markets
По данным конгломерата JPMorgan, Россия является крупнейшим экспортером пшеницы, а Украина входит в четверку крупнейших экспортеров. По данным Bank of America, из 207 миллионов тонн международной торговли пшеницей 17% приходится на Россию, а 12% – на Украину.
Как сообщает Министерство сельского хозяйства США, до российского вторжения Украина была на пути к рекордному году экспорта пшеницы, в то время как российский экспорт пшеницы замедлялся.
"В зависимости от того, как долго это продлится (война в Украине Ред.), украинские фермеры, возможно, не смогут сеять яровые пшеницы, кукурузы и прочее", — предполагает Робб Маки, президент и генеральный директор Американской ассоциации пекарей. По его словам, это, вероятно, повысит цены на потребительские товары в США, например крупы и хлеб.
Агрессия России также вызвали серьезные сбои в украинских портах, тормозя экспортный рынок.
Ранее сообщалось, что ЕИБ готовит Украине пакет экстренной поддержки на €2 млрд.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – 5840 человек,
- самолетов – 30,
- вертолетов – 31,
- танков – до 211,
- боевых бронированных машин ‒ 862,
- артиллерийских систем – 85,
- средства ПВО – 9,
- РСЗО — 40,
- цистерн с ГСМ – 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
- легкие скоростные катера – 2 единицы,
- автомобильной техники – 355.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
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