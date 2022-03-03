Житница Европы: как война в Украине повлияет на мировые цены на пшеницу и продовольствие

Житница Европы: как война в Украине повлияет на мировые цены на пшеницу и продовольствие

Цены на пшеницу достигли самого высокого за почти 14 лет уровня из-за войны в Украине.

Нападение России на Украину привело к резкому росту цен на пшеницу в мире, что усиливает и без того высокие цены на продукты питания.

Об этом пишет CNN и CNBC.

Фьючерсы на пшеницу выросли примерно на 5,35% во вторник, достигнув цен, которых не было с 2008 года. Два дня подряд пшеница была на "лимите", то есть достигла самой высокой суммы, которую цена товара может повышаться за один день.

"Посмотрите, что сейчас происходит с ценами на пшеницу. Мы можем говорить о серьезной истории продовольственной инфляции", — сказала Хелима Крофт, руководитель отдела глобальной товарной стратегии RBC Capital Markets

По данным конгломерата JPMorgan, Россия является крупнейшим экспортером пшеницы, а Украина входит в четверку крупнейших экспортеров. По данным Bank of America, из 207 миллионов тонн международной торговли пшеницей 17% приходится на Россию, а 12% – на Украину.

Как сообщает Министерство сельского хозяйства США, до российского вторжения Украина была на пути к рекордному году экспорта пшеницы, в то время как российский экспорт пшеницы замедлялся.

"В зависимости от того, как долго это продлится (война в Украине Ред.), украинские фермеры, возможно, не смогут сеять яровые пшеницы, кукурузы и прочее", — предполагает Робб Маки, президент и генеральный директор Американской ассоциации пекарей. По его словам, это, вероятно, повысит цены на потребительские товары в США, например крупы и хлеб.

Агрессия России также вызвали серьезные сбои в украинских портах, тормозя экспортный рынок.

Ранее сообщалось, что ЕИБ готовит Украине пакет экстренной поддержки на €2 млрд.