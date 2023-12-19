Живет в страхе: как устаревшая традиция принудительного замужества разрушила жизнь 25-летней женщины

Ее семья борется за ее право выйти замуж за мужчину, которого она любит.

В Пакистане устаревшая традиция принудительного брака уничтожила жизнь одной девушки.

Об этом пишет The Guardian.

Несмотря на запрет на принудительные браки, мужчина выдвинул претензии на Интеху Биби, когда ей было 12 лет. Теперь она живет в страхе, поскольку ее семья борется за ее право выйти замуж за мужчину, которого она выбрала.

Самым счастливым моментом для Интехи стала ее помолвка в прошлом году. 25-летняя женщина считала, что она не только обрела идеальную пару, но и свободу от многовекового обычая северо-западного Пакистана, висевшего над ее головой 13 лет.

Но через несколько месяцев ее жених и его семья разорвали помолвку. Все из-за устаревшего и незаконного обычая, известного как "гхаг" — пуштусское слово, означающее провозглашение, позволяющее другому мужчине насильно объявить женщину своей предполагаемой женой.

Мужчина по имени Махабат Хан пытался навязать Биби кляп и дал понять общине племенного округа Баджаур, где они жили, что он все еще намерен на ней жениться.

Хотя Биби и ее семья отвергли предложение Хана, когда она была ребенком, по обычаю она не может выйти замуж за кого-либо другого.

"У меня нет жизни", – заявила Биби. "Я травмирована, у меня тревога, и я не могу спать без лекарств. Я человек и имею все права выйти замуж за того, за кого захочу. Я женщина, а не игрушка, и я не хочу выходить замуж за кого-то насильно".

Интеха Биби / Фото: Shah Meer Baloch

Гхаг хранится в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва в Пакистане, граничащей с Афганистаном. Иск подается путем отправки предложения руки и сердца, стрельбы из пистолета у дома девушки или подачи открытого письменного заявления за руку девушки без ее согласия или согласия ее родителей.

В 2019 году Биби попытались украсть из ее дома. Она была дома со своей мачехой, когда брат Хана постучал в ворота с пистолетом в руке: "Я здесь, чтобы забрать Биби, мою невестку. Биби — жена моего брата, и он имеет на нее претензии", — сказал он.

Биби вспомнила: "Я начала дрожать и плакать. Мы закрыли дверь и сказали ему, что дома нет мужчины, что ему пора идти, и он ушел".

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Парламент Хайбер-Пахтунхвы запретил принудительные браки в 2013 году, сделав это правонарушением, наказанным тюремным заключением сроком до семи лет или крупным штрафом.

Младший брат Биби, Санаулла, борется в суде за права своей сестры после того, как местная джирга – совет старейшин племени – бездействовала. В 2021 году по решению суда Махабат Хан и его братья были арестованы. Махабат Хан подписал письменные свидетельства о том, что он больше не потребует женитьбы.

"Он соврал", — говорит Санаулла. "После того, как моя сестра обручилась, он сказал ее жениху и семье разорвать помолвку. Он сказал, что вернет сумму, которую они вложили в помолвку. Мы покинули село и переехали в Исламабад, но мужчина не прекращает своего преступления. Моя сестра заболела, не может выйти из дома и не разговаривает со своими сестрами, но злой человек гордится этим. Мы живем в темные средневековые века".

Брат Интехи / Фото: Shah Meer Baloch

Санаулла вернулся в суд в Баджауре после разрыва помолвки, чтобы потребовать дальнейших действий. Но он говорит, что ему угрожали смертью и все в племенном районе боятся приближаться к его сестре.

В прошлом, по его словам, подобные проблемы приводили к таким жестоким межплеменным раздорам, что люди были убиты.

"Прошли месяцы с тех пор, как семья была вынуждена разорвать помолвку", — говорит Санаулла. "Я борюсь за права своей сестры, но разочарован системой, потому что справедливость должна победить. В нашем случае этого не было".

Напомним, недавно учителя похитили и заставили жениться под дулом пистолета. Мужчина надеется аннулировать брак.

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