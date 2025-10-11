Живописный остров предлагает пятизначную сумму за переезд и жилье за 1 евро: какие условия для новоселов

Остров Сардиния ввел поощрительные меры по восстановлению населения в маленьких селах и городках / © visualhunt.com/WanderingtheWorld

Живописный итальянский остров Сардиния стал очередным регионом, страдающим сокращением населения из-за массового оттока молодежи в крупные города или за границу. Чтобы бороться с упадком небольших городов, власти острова готовы платить новым жителям до €15 000 (около 723 000 грн) за переезд, а цены на дома стартуют только от €1 (около 48 грн).

Об этом сообщает Daily Mail.

Финансовая помощь и условия переезда

Власти Сардинии предлагают новым жителям щедрые гранты для восстановления демографической и экономической жизни. Парам предлагают до €15 000 (около 723 000 грн) на покупку или ремонт жилья, а также до €20 000 (около 964 000 грн) для создания собственного бизнеса. Кроме того, предусмотрена поддержка семей: €600 (около 28 920 грн) за первого ребенка и €400 (около 19 280 грн) за каждого последующего до достижения ими пятилетнего возраста.

Президент Сардинии Кристиан Солинас объяснил, что целью является создание новых возможностей.

«Мы создали условия для того, чтобы молодые люди решили остаться и развивать экономическую ткань наиболее хрупких территорий. Благодаря вкладам на их первые дома это укрепляется и становится благодатной почвой для тех, кто переедет туда или решит создать семью», — пояснил Солинас.

Однако для желающих переехать на остров есть важные условия:

Предложение распространяется только на людей, которые готовы переехать в определенные районы Сардинии, а именно в деревни с населением менее 3 000 человек. Новые жители должны постоянно жить в Сардинии и зарегистрироваться как постоянные резиденты в течение 18 месяцев после переезда.

Опыт Сицилии и Франции

Сардиния – не единственное место, применяющее такую тактику. В 2023 году соседняя Сицилия также предлагала дома с первоначальной ценой €1 для восстановления деревень. Одна американка, Мередит Таббоне из Чикаго, приобрела такой объект, сделав ставку в размере €5 080 (около 245 000 грн), а впоследствии потратила примерно €242 800 (около 11,7 млн грн) на ремонт и объединение двух домов, создав роскошный.

Подобные схемы действуют и в других европейских странах. Так, в городе Амберт на юго-востоке Франции власти продали два пустых дома всего за €1 каждый, чтобы остановить сокращение населения. Условием покупки также являются значительные инвестиции в ремонт и обязательства постоянно проживать в приобретенном доме в течение не менее трех лет после того, как он пригодится для жизни. Таким образом, дешевая цена покупки компенсируется высокими затратами на восстановление и обязательной резиденцией.

Напомним, иностранцы активно покупают недвижимость в Болгарии , играя ключевую роль на рынке жилья. По данным местных агентств и ассоциаций, наибольший интерес к болгарской недвижимости 2024-2025 годов проявляют граждане Великобритании, Германии, Греции, Израиля, Румынии и Украины.