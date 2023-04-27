Живот не влезал в томограф: в Польше у 24-летней девушки выросла 100-килограммовая опухоль

Девушка не обращалась за медицинской помощью, потому что боялась.

В Польше в Жешуве у 24-летней женщины удалили 100-килограммовую опухоль. Она была настолько велика, что пациентка не могла поместиться в компьютерный томограф.

Об этом пишет onet.pl.

24-летняя пациентка рассказала, что из-за огромной опухоли она весила 182 килограмма при росте 158 сантиметров. Девушке было трудно самостоятельно передвигаться, однако она боялась обратиться к медикам за помощью.

"Я не могла много ходить, у меня была одышка и болела спина", – рассказала пациентка.

Польские медики отмечают, что им было сложно делать операцию, поскольку из-за размеров опухоли пациентка не смогла поместиться в аппарат КТ.

"Как команда мы имели лишь приблизительное представление о том, с чем имеем дело. Окружность живота не позволяла провести визуализацию, поскольку пациентка не могла поместиться в компьютерный томограф. Ультразвуковое исследование также было ориентировочным, датчик не достигал другого конца кисты", — рассказал профессор Томаш Клюз, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой гинекологии, гинекологической онкологии и акушерства Университетской клинической больницы им. Шопена в Жешуве.

Операцию по удалению опухоли производила команда медиков. Сначала они сделали лапаротомию – раскрыли брюшную полость, разрезали кисту, откачали из нее около 100 литров жидкости, а затем высекли кисту, выполнили частичную резекцию яичника и левой маточной трубы.

Прооперированная опухоль была около 1 метра в диаметре. Анна Богачик с кафедры гинекологии, онкогинекологии и акушерства Университетской клинической больницы в Жешуве признается, что впервые увидела столь большую опухоль. Она отмечает, что операция прошла удачно и теперь девушка поправится.

Напомним, в польском городе Лодзь нашли тела двух украинцев, 36-летняя женщина сидела в кресле, в то время как 31-летний мужчина лежал в палатке на кровати.

Читайте также: