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"Животная ксенофобия": в России отреагировали на решение Латвии признать РФ государством-спонсором терроризма

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"Животная ксенофобия": в России отреагировали на решение Латвии признать РФ государством-спонсором терроризма

Фото: Associated Press

В России отреагировали на решение Латвии признать РФ государством-спонсором терроризма.

Представительница МИД России Захарова отреагировала на решение Латвии признать РФ – государством-спонсором терроризма. Она заявила, что это решение – "животная ксенофобия".

Об этом Захарова написала на своей странице в соцсети.

"Сейм Латвии объявил Россию "страной спонсором терроризма". Новость? Нет. Учитывая, что никакой фактуры кроме животной ксенофобии под этим решением нет, так и именовать идеологов надо не иначе как неонацисты", — сказала Захарова.

В самом же российском МИДе решение Латвии назвали "враждебной акцией латвийских законодателей" и "антироссийской истерикой".

Напомним, что сейм Латвии официально призвал страны ЕС ограничить выдачу виз гражданам РФ и Белоруссии.

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