Животные вели себя лучше: в Майами на выставке собак произошла массовая драка с метанием стульями (видео)

Животные вели себя лучше: в Майами на выставке собак произошла массовая драка с метанием стульями (видео)

Из-за потасовки мероприятие вынуждены были остановить.

В американском городе Майами организаторы выставки собак вынуждены были остановить мероприятие из-за потасовки владельцев животных. Те избивали друг друга и бросались стульями.

Об этом сообщает MiamiHerald.

Выставка собак ABKC Miami Bully Takeover проходила в отеле Doubletree by Hilton в международном аэропорту Майами. По словам организаторов, драку из-за "чего-то незначительного" затеяли две женщины. Дальше ситуация быстро обострилась и к потасовке присоединились другие.

На видео, которые участники мероприятия выложили в соцсети, видно, как некоторые дерутся и бросаются стульями, а некоторые забирают своих животных.

Разнимать участников выставки собак пришлось охранникам, а шоу вынуждены были остановить. О пострадавших животных или людях не сообщается.

Некоторые собравшиеся отметили, что собаки на выставке вели себя лучше, чем их хозяева.

Напомним, что в г. Вараш Ровенской области женщина в караоке-баре жестоко избила другую посетительницу, потому что во время танцев наступила ей на ногу.

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