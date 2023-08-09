Живой ли Пригожин: экс-разведчик КГБ рассказал о судьбе основателя ЧВК "Вагнер"

Со времени мятежа не было ни одного видео с Пригожиным, которое могло бы подтвердить, что он жив.

Основатель российского ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин либо арестован, либо ликвидирован.

Об этом рассказал 24 каналу экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов.

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Он объяснил, что со времени мятежа у РФ не было ни одного видео с Пригожиным, которое могло бы подтвердить, что он жив, а все так называемые доказательства его появления на публике легко могли быть сфабрикованы.

"Начиная с унизительного фото Пригожина в нижнем, датированного 12 июня, а не 12 июля, как некоторые пытались убедить, завершая видео, где говорит человек с голосом, похожим на голос Пригожина. Это видео совершенно очевидно сделали в Кремле: оно записано ночью, мы не видим личность спикера, а многие отмечают, что тональность голоса у говорящего выше, чем голос руководителя вагнеровцев", – пояснил он.

Как сообщалось ранее, Пригожин использует Беларусь для переподготовки "вагнеровцев".

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