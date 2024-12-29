"Живой Нострадамус" дал прогноз на 2025 год: чего следует ждать человечеству

Бразильский мистик Атос Саломе, известный как "Живой Нострадамус", прогнозирует, что в 2025 году власти официально признают существование внеземной жизни.

Об этом пишет Daily Star.

Саломе не раз удивлял своими предсказаниями. К примеру, некоторые из его прогнозов на 2024 год уже начали осуществляться. Одним из таких стал глобальный сбой в работе Microsoft, после которого многие пользователи соцсетей начали вспоминать его предупреждения о том, что мир находится на пороге электронной войны. Ранее Саломе утверждал, что благодаря своим паранормальным способностям ему удается предвидеть важные события, такие как смерть королевы Елизаветы II и другие знаковые моменты в истории.

Атос Саломе прогнозирует, что 2025 год станет переломным для человечества, поскольку власти впервые официально признают существование внеземной жизни. Он считает, что, несмотря на "стратегическое молчание" великих мировых держав, таких как США, Россия и Китай, внеземная тема все равно будет раскрыта. Частные компании, по его мнению, будут играть важную роль в этом процессе, и, в частности, SpaceX под руководством Илона Маска может стать ключевым игроком. Прогнозирует также, что это может быть не только обнаружение микробной жизни на Марсе, но и доказательства существования более развитых цивилизаций.

Начало глобальной духовной революции, по словам Саломе, тоже неизбежно. Он уверен, что подтверждение существования внеземной жизни станет основой для смены человеческим обществом своего места во Вселенной. Это открытие приведет к пересмотру не только религиозных убеждений, но и основных философских принципов. Саломе подчеркивает, что эти изменения могут вызвать серьезные культурные и общественные потрясения, ведь человечество будет вынуждено изменить свое понимание роли человека в космосе.

Он предостерегает, что такое открытие, хоть и станет важным шагом в развитии цивилизации, не будет простым для человечества. По его мнению, новое понимание Вселенной поможет сделать огромный шаг вперед в изучении космоса и научном развитии, но также требует глубочайшего переосмысления многих основных принципов.

Напомним, Нострадамус сделал предсказание на 2025 год. Хотя французский астролог Нострадамус умер более 450 лет назад, его пророчества из книги Les Prophéties 1555 теперь трактуют как предупреждение о сложных временах 2025 года.

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