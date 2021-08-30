Живой щит: в Бразилии грабители банка привязали заложников к машинам для побега от полиции

Живой щит: в Бразилии грабители банка привязали заложников к машинам для побега от полиции

Злоумышленники взяли заложников, чтобы полиция их не задержала.

В Бразилии члены криминальной группировки взяли в заложники несколько человек при ограблении банка в городе Арасатуба.

Об этом сообщает "Би-би-си".

Грабители привязали заложников к машинам, на которых они прятались от полиции. Преступники использовали граждан в качестве живого щита от обстрелов правоохранителей в процессе побега. Заложники были закреплены на крыше и на капоте автомобилей.

Мэр города Диладор Боргес заявил, что полицейские пытались остановить злоумышленников, но были ограничены в действиях.

По данным "Би-би-си", в последние годы в Бразилии участились случаи использования заложников в качестве живых щитов во время столкновениях членов криминальных организаций с силовиками. Часто подобные ситуации приводят к жертвам среди мирного населения.

Na fuga, os reféns foram amarrados nos veículos. Tentativa de impedir qualquer contra-ataque da polícia ao grupo. Deus guarde essas pessoas e todos de Araçatuba. Todas as agências bancárias do centro foram invadidas — informações preliminares. pic.twitter.com/lu0hBlcTCu — Yuri Macri (@yurimacri) August 30, 2021

Напомним, ранее сообщалось, что в Милане задержали группу грабителей, которые отслеживали Instagram-страницы знаменитостей и проникали в их дома. Для этого воры использовали данные геолокации на фотографиях, которые владельцы богатых домов публиковали на своих страницах в Instagram. Среди жертв группировки — телеведущая Дилетта Леотта и футболист миланской команды "Интер" Ашраф Хакими.

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