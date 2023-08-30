Живут на полную: как дети российской "элиты" отдыхают в Европе, несмотря на санкции

К сожалению, санкции Запада против россиян не перекрыли им все дороги в цивилизованное общество.

Так, дочь одного из подсанкционных российских олигархов Варвара Скоч наслаждается отдыхом в Европе. Компанию ей составил Евгений Мантуров – сын вице-премьера РФ.

Об этом сообщает "Bild на русском".

Что известно о роскошной жизни богачей

По данным Forbes, самой молодой миллиардершей России стала 21-летняя Варвара Скоч, состояние которой оценивается в 2,3 млрд евро. Она дочь олигарха Андрея Скоча – депутата Госдумы РФ от "Единой России" и соратника Владимира Путина. Как отец, так и дочь находятся под санкциями США. Однако это не мешает ей купаться в роскоши, путешествуя по миру и наслаждаясь европейскими курортами.

Традиционно, когда у россиян дело доходит до желания отдыхать комфортом, славный "загневающий закат" отходит на второй план.

Примечательно, что Варвара Скоч встречается с 25-летним сыном вице-премьера РФ Евгением Мантуровым. Его отец тоже находится под санкциями.

"После начала войны в Украине дочь олигарха и сын вице-премьера ездили кататься на лыжах в Швейцарию и отдыхать на пляже на Сейшелах", – говорится в сообщении.

Всего в России сейчас семь долларовых миллиардерок, хотя раньше было всего три. Это объясняется тем, что из-за санкций российские олигархи начали переписывать свое имущество и активы на родственников или доверенных лиц.

Напомним, в мире начала происходить "зачистка" россиян, связанных с нефтяным бизнесом. В последние месяцы при странных обстоятельствах скончались несколько чиновников, некоторые из них были убиты вместе с семьями.

Читайте также: