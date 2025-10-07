Живут под "прикрытием": всплыли резонансные подробности о сыновьях Путина и Кабаевой

Путин и Кабаева / © Getty Images

Реклама

Совместные дети российского диктатора Владимира Путина и бывшей олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой живут под прикрытием. В частности, их два сына — Иван и Владимир в документах имеют фамилию Спиридоновы.

Об этом сообщает российское издание «Агентство». Там отметили, что под вымышленными фамилиями живут и дочери кремлевского руководителя — Екатерина и Мария.

Какую фамилию имеют сыновья Путина

Что касается сыновей Путина, то, вероятно, их фамилия происходит от отчества деда с отцовской стороны — Владимира Спиридоновича Путина. А фамилия Тихонова, которую носит дочь главы Кремля, Екатерина, вероятнее всего, связана с отчеством Екатерины Шкребневой, бабушки Путина по матери.

Реклама

Где живут сыновья Путина и Кабаевой

Известно, что Владимир Путин и Алина Кабаева вместе с двумя сыновьями большинство времени проводят в президентской резиденции на Валдае.

По информации одного из российских изданий, специально для Кабаевой, ее детей и обслуги там построили отдельный деревянный дворец, спа-комплекс, детскую зону отдыха и большой парк.

Иногда Иван и Владимир все же появляются на публике, что позволило журналистам получить их фотографии.

Вероятные сыновья Путина и Кабаевой

Ранее российские СМИ рассказывали, что, вероятно, сыновей Путина готовят к спортивной деятельности. Они занимаются с профессиональными тренерами: по гимнастике, плаванию и шахматам. К тому же, им начинают подбирать преподавателей для общеобразовательных предметов.

Реклама

В то же время, эксдепутат Госдумы РФ бизнесмен Илья Пономарев утверждал, что бывшая российская гимнастка Алина Кабаева не является любовницей или женой диктатора Путина, он также не является отцом ее детей.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТАЙНАЯ ДОЧЬ ПУТИНА | ТСН НАШЛА БАЙСТРЮЧКУ ДИКТАТОРА В ПАРИЖЕ | ЭКСКЛЮЗИВ