"Живые позавидуют мертвым": Стрелков предсказывает новый мятеж в России

Отсутствие наказания для мятежников Пригожина, которые во время своего "марша на Москву" 24 июня сбили 6 вертолетов и самолет и привели к гибели точно неизвестного количества российских военнослужащих, закончится в России новым мятежом.

Такое мнение высказал российский военный преступник, террорист Игорь Гиркин (Стрелков).

“Никакие меры по наказанию мятежников не приняты. Более того, господин Пригожин свободно перемещается через государственную границу РФ, проживает в Петербурге и власти делают вид, что "так и надо", — отчаянно написал он в своем сообщении в Telegram.

Он также обратил внимание на ничтожное поведение президента государства-агрессора Владимира Путина, который не отправил в отставку ни армейских руководителей, которые "проявили во время мятежа некомпетентность и трусость", ни государственных деятелей, которые "убежали за границу в день мятежа".

"Ни слова осуждения, ни даже малейшего намека на наказание из уст отдаленно напоминающего президента лица не прозвучало. Отсюда вывод: очередной мятеж – не за горами. Осталось только дождаться большого поражения на фронте”, – прогнозирует Стрелков.

По его словам, сопротивляться мятежникам никто не будет, потому что "нет смысла рисковать жизнью, защищая такую убогую и жалкую власть". В результате нового мятежа, по его мнению, "многие живые позавидуют мертвым".

“Невозможно спасти страну, властители которой настолько прогнили, что потеряли даже элементарный инстинкт самосохранения, разменяв его на возможность еще немного "любой ценой ничего не делать", — констатировал российский террорист.

Как известно, неделю назад, в ночь на 24 июня глава террористической группы "Вагнер" Пригожин заявил, что его боевики идут на Москву "за головами" военного руководства страны. Они сначала захватили все военные объекты в Ростове и Воронеже и продолжили движение в столицу страны-агрессорки. Однако впоследствии Пригожин заявил, что ему удалось договориться с руководством РФ и "не допустить кровопролития".

Напомним, в Кремле отказались комментировать слова фейкового президента Беларуси Александра Лукашенко, что он якобы отговорил Путина от "жестокого решения мочить" предводителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина во время мятежа.

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