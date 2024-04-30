Живые животные ходили по трупам: в России от голода погибли полсотни лошадей

В России на Ставропольском конном заводе, возле хутора Конный, с начала зимы от голода погибли около 50 лошадей, в живых остались около 80 животных.

Об этом рассказала волонтер Яна Кучеренко, пишет российский Telegram-канал Astra.

"Живые кони ходили по трупам. Где они умирали, там их оставляли. Никто ничего не делал", — сообщила Кучеренко.

На фото и видео показаны трупы лошадей, разбросанные по территории предприятия. На одном из видео – конь без глаза и с большой раной на морде пытается выпить воды. Кучеренко говорит, что эта лошадь уже мертва.

Мертвые лошади в России /Фото: Astra

О ситуации на конном заводе стало известно 29 апреля. Тогда же Кучеренко и другие волонтеры встретились на предприятии с хозяином завода Адель Мажид.

По словам волонтера, Адель Мажид утверждает, что сейчас у него нет денег на корм животным. В тот же день на конный завод приехал ветеринарный контроль.

"Чем закончилась инспекция – неизвестно, но больше никого на территорию предприятия не пускают", - рассказали волонтеры

По словам Яны Кучеренко, проблемы на конезаводе возникли еще в 2016 году – тогда предприятие пытались снести вместе с живыми лошадьми.

Журналисты отмечают, что Адель Мажид – уроженец Сирии, владеет несколькими сельскохозяйственными предприятиями. В частности, в 2013 году ему принадлежал агрохолдинг Саблинское.

Портал NewsTracker утверждает, что мужчина входит в двадцатку среди местных бизнесменов по уровню владения чистыми активами – более 2,2 млрд руб.

По некоторым данным, его подозревали в терроризме и экстремизме.

Напомним, черная собака стала полностью белой из-за болезни – фото до и после.

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