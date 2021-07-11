Живых найти уже не рассчитывают: количество жертв обвала дома в США возросло до 86

Поисковые работы ускорились после того, как часть здания снесли уже после обвала.
Число жертв обрушения дома в пригороде Майами во Флориде достигло 86.
Об этом информирует CNN.
Поисковые работы ускорились после того, как сохранившуюся после обвала часть здания снесли из-за ненадежности конструкции и рисков для спасателей. Также 10 июля поиски пришлось ненадолго прервать из-за удара молнии, однако в течение дня они потом продолжились.
Работы на месте происшествия из спасательных стали поисковыми, живых найти уже не рассчитывают.
Напомним
- 12-этажка Champlain Towers South, которую построили в 1981 году у побережья в городе Серфсайд в округе Майами-Дейд, рухнула в ночь на 24 июня.
- Среди объявленных пропавшими без вести, которые в момент инцидента, скорее всего, находились в здании, есть граждане как минимум девяти стран, в том числе из США, России, Израиля и шести латиноамериканских государств.
- Власти признали, что шансов найти живых не осталось и перевели работы в режим поиска погибших. Во время разбора завалов уже используется тяжелая техника.