Живых найти уже не рассчитывают: количество жертв обвала дома в США возросло до 86

Живых найти уже не рассчитывают: количество жертв обвала дома в США возросло до 86

Поисковые работы ускорились после того, как часть здания снесли уже после обвала.

Число жертв обрушения дома в пригороде Майами во Флориде достигло 86.

Об этом информирует CNN.

Поисковые работы ускорились после того, как сохранившуюся после обвала часть здания снесли из-за ненадежности конструкции и рисков для спасателей. Также 10 июля поиски пришлось ненадолго прервать из-за удара молнии, однако в течение дня они потом продолжились.

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Работы на месте происшествия из спасательных стали поисковыми, живых найти уже не рассчитывают.

Напомним

12-этажка Champlain Towers South, которую построили в 1981 году у побережья в городе Серфсайд в округе Майами-Дейд, рухнула в ночь на 24 июня.

в ночь на 24 июня. Среди объявленных пропавшими без вести , которые в момент инцидента, скорее всего, находились в здании, есть граждане как минимум девяти стран, в том числе из США, России, Израиля и шести латиноамериканских государств.

, которые в момент инцидента, скорее всего, находились в здании, есть граждане как минимум девяти стран, в том числе из США, России, Израиля и шести латиноамериканских государств. Власти признали, что шансов найти живых не осталось и перевели работы в режим поиска погибших. Во время разбора завалов уже используется тяжелая техника.

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