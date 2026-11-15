"Жизнь была бы сказкой, если бы не погода": украинка назвала неожиданные минусы переезда в Польшу

Польша / © Unsplash

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Украинка Анастасия уже четыре года живет и работает учительницей в Польше. За это время она успела ощутить как преимущества жизни за границей, так и ее недостатки.

Своими наблюдениями и впечатлениями от жизни в другой стране девушка поделилась в TikTok.

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Жизнь в Польше: что разочаровывает украинцев за границей

Среди основных недостатков жизни в Польше Анастасия выделила климатические условия. Она отметила, что солнечная погода здесь бывает нечасто: даже весной и летом часто небо затягивает облаками и дожди.

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«У меня не укладывается в голове, как может быть столько серых дней. Будь это лето, весна, осень, зима, постоянно серо и идет дождь. Сюда бы хорошая погода и жизнь была бы сказка», — рассказала украинка.

Еще одним минусом жизни в Польше Анастасия назвала политическую ситуацию. По ее словам, в преддверии выборов некоторые политики могут обострять противоречия между поляками и украинцами, перекладывая на последних ответственность за проблемы страны. При этом девушка отметила, что многие поляки распознают манипуляции и не поддерживают подобные заявления.

Отдельно она обратила внимание на трудности с получением избитой карты. По словам Анастасии, даже после нескольких лет жизни и работы в Польше, а также уплаты налогов, украинцы могут ощущать неопределенность своего правового положения.

«Вроде бы живешь здесь, платишь налоги, но ты все равно здесь ты никто, и зовут тебя никак. Чтобы получить карту избитую, нужно пройти семь кругов настоящего ада», — поделилась она.

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Преимущества жизни в Польше: зарплаты, отношение местных и инфраструктура

Несмотря на трудности, Анастасия положительно отзывается об отношении поляков к украинцам. По ее словам, за четыре года жизни в стране она не сталкивалась с отрицательным отношением к себе. Напротив, местные жители в большинстве своем были дружелюбными и готовыми помочь.

«За четыре года жизни здесь еще ни разу не встретила людей, которые были ко мне негативно настроены. Все были очень дружелюбны и готовы помочь», — рассказала украинка.

Еще одним преимуществом Польши девушка считает уровень жизни. По ее словам, даже на обычных должностях здесь можно зарабатывать гораздо больше, чем в Украине, и позволять себе более высокий уровень комфорта.

Также Анастасия отметила развитую инфраструктуру Кракова, где сейчас проживает. В частности, ему нравятся общественный транспорт, качество дорог и чистота города.

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«Действительно видно, куда уходят деньги по налогам. И здесь я имею в виду, что хорошо развит транспорт, хорошие дороги и чистота», — объяснила украинка.

Украинцы за рубежом — последние новости

Напомним, ранее ТСН.ua рассказывал об украинке Людмиле Русине, которая живет в Германии и была удивлена привычкой местных оставлять ненужные вещи возле мусорников. По ее словам, желающие забирают оттуда мебель, технику и одежду, причем среди них встречаются даже владельцы дорогих автомобилей. Впоследствии женщина и сама стала воспользоваться такой возможностью.

Также мы рассказывали об украинской учительнице, которая более двух лет живет и работает в Канаде. Женщина поделилась трудностями адаптации в местной школе: по ее словам, в начале работы коллеги не спешили помогать ей разобраться с правилами и организацией учебного процесса. Кроме того, педагогиня предположила, что некоторые местные могут завидовать успехам иммигрантов.

Еще одна история касалась украинки Татьяны Лысюк, которая приобрела дом в итальянской деревне за 18 тысяч евро. После переезда ее ждал неожиданный «нюанс»: рядом с домом поселились 23 кота. Теперь женщина в шутку называет себя их бесплатной прислугой, ведь регулярно кормит пушистых соседей.

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