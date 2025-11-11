ТСН в социальных сетях

"Жизнь на чемоданах": украинка о быте беженцев в лагере в Норвегии

Украинка в лагере для беженцев в Норвегии рассказала о своем быту. Она просыпается в 10, упаковывает чемоданы, а вечером находит время для костра и игр.

Автор публикации
Дарья Щербак
Украинские беженцы

Украинский беженец в Норвегии показал свой день в лагере. Женщина живет «на чемоданах», ожидая переезда в коммуну, но находит время для настольных игр и костра с сосисками.

Об этом пишет украинка heej_liza.

«После завтрака мы начинаем уборку и упаковку чемоданов. Потому что скоро нам переезжать в коммуну. Нам захотелось раньше времени все это упаковать», — подчеркнула она.

Как проходит день в лагере

Беженка поделилась своим типичным распорядком дня. По ее словам, она обычно просыпается в 9-10 утра.

Пока соседи спят или кухня свободна, она быстро готовит завтрак. Женщина старается не задерживаться, чтобы другая семья тоже могла воспользоваться кухней.

После уборки и упаковки вещей украинцы собираются вместе, чтобы играть в настольные игры.

Впоследствии, рассказывает украинка, она выходит гулять, берет с собой чай или какую-нибудь еду. На этот раз, по ее словам, им захотелось разжечь костер и пожарить сосиски.

После прогулки и отдыха беженец садится за изучение норвежского языка, чтобы подготовиться к дальнейшей жизни в стране.

Напомним, в сентябре 2025 года ЕС зафиксировал резкий скачок количества украинцев, получивших временную защиту — более 79 тысяч, что стало самым высоким показателем за два года. Евростат связывает это с разрешением Украины на выезд мужчин 18–22 лет, в результате чего впервые большинство заявителей составляли взрослые мужчины. Всего в ЕС под таким статусом находятся 4,3 млн. украинцев, а его действие продлено до марта 2027 года.

