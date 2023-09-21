Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Жизнь – под угрозой: что с украинцем, которому ампутировали ногу после ДТП в Черногории

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
1225
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Жизнь – под угрозой: что с украинцем, которому ампутировали ногу после ДТП в Черногории

ДТП с автобусом в Черногории/Фото: Pobjeda

Мужчина получил тяжелую контузионную травму ноги с ранением паховой области и конечного отдела толстой кишки.

В результате ДТП с автобусом в Черногории жизнь украинца, которому пришлось ампутировать левую нижнюю конечность, находится под угрозой.

Об этом сообщает Pobjeda.

Один из медиков рассказал, что пострадавший в аварии гражданин Украины находится в реанимации. Он получил тяжелую контузионную травму левой конечности с ранением паховой области и конечного отдела толстой кишки.

"Ему была проведена ампутация левой конечности и диагностически оперативное лечение повреждений паха и конечного отдела толстой кишки. Он находился в тяжелом геморрагическом шоке и получил тяжелые травмы", — сообщил медик.

Он добавил, что все мероприятия реанимации и интенсивного лечения были проведены пациенту для того, чтобы его состояние на утро было более стабильным.

"Его жизнь по-прежнему находится под угрозой. Он находится под интенсивным лечением и наблюдением", — отметил врач.

По информации местного издания, остальные девять пострадавших в ДТП с автобусом находятся в стабильном состоянии.

Напомним, в Черногории произошло смертельное ДТП с автобусом на трассе Цэтыне-Будва. В аварии погибли по меньшей мере два человека. Среди пострадавших оказались несколько украинцев, одному из которых ампутировали конечность.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1225
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация