- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 612
- Время на прочтение
- 4 мин
Жизнь после смерти: что видели те, кто побывал на том свете (фото)
Трое американцев описали почти идентичные переживания после клинической смерти.
Три человека из разных штатов США, которые пережили клиническую смерть, утверждают, что получили одинаковое послание из потустороннего мира. Все трое уверены: жизнь на Земле — это лишь сон или иллюзия, а настоящий мир начинается после смерти.
Об этом пишет Daily Mail.
Их рассказы удивительно похожи между собой, хотя они не были знакомы друг с другом. И хотя каждый имел свою уникальную историю, главная суть — одна: любовь после смерти безусловна, а потусторонний мир — настоящий дом.
Писательница и медиум Джойс Келлер из Нью-Джерси утверждает, что пережила несколько клинических смертей еще с детства. Впервые она «умерла» в возрасте полутора лет, когда заболела тяжелой ангиной. Ее отец, фармацевт, не смог сбить высокую температуру, и девочка перестала дышать. В этот момент, по ее словам, она увидела ангела, который появился из центра цветка на шторах у кровати. Ангел сказал ей: «Время идти со мной», протянул руку — и маленькая Джойс почувствовала, как ее сознание покидает тело. Она вспоминает этот опыт как начало своего путешествия за пределы реального мира.
Когда ей было всего семь, она снова чуть не погибла — на этот раз утонула в озере на Лонг-Айленде. Вместе с сестрой она отошла от берега, и обе неожиданно провалились в глубокую яму под водой. Джойс говорит, что снова увидела тот же голубой свет и знакомого ангела, который сказал, что ее время еще не пришло. По словам женщины, каждый раз, когда она оказывалась между жизнью и смертью, ей говорили: человеческая жизнь — это лишь временный опыт, и на самом деле она пришла в этот мир, чтобы учить, лечить и помогать другим.
Еще одна участница этой удивительной истории — Нэнси Данисон, ученый и в прошлом — верующая католичка. В 1994 году она потеряла сознание во время медицинского обследования груди из-за сильной аллергической реакции на обезболивающее. У нее наступила клиническая смерть, и, как она говорит, ее душа вышла из тела. В том состоянии она не увидела Бога в традиционном виде, но почувствовала присутствие мощной энергии, которую назвала Источником. Этот Источник, по ее словам, объяснил ей, что вся человеческая жизнь — иллюзия, созданная для того, чтобы духовные существа могли приобретать опыт.
Данисон была поражена тем, что ей показали: она — не человек в первую очередь, а духовная сущность, которая просто временно жила в человеческом теле. Люди, как ей объяснили, — это биологические существа, которые существуют на планете Земля, но истинная суть каждого из нас — вне тела, в мире, который мы называем потусторонним. Там царит безусловная любовь, где каждая душа принимается полностью. После своего опыта Данисон решила вернуться в тело с миссией — делиться этим знанием и помогать другим не бояться смерти.
Третий герой этой истории — Билл Летсон, пожарный на пенсии. Его клиническая смерть произошла после обычного гриппа: ему дали препарат, который вызвал у него тяжелую реакцию. По словам его жены, он неожиданно упал обратно на кровать, глаза закатились, и его не могли вернуть к жизни. Но сам Билл говорит, что в этот момент оказался в потустороннем пространстве, где почувствовал мощный поток любви, радости и принятия. Он описывает то состояние как «море эйфории», где его как будто обнимали тысячи голосов любви.
В этом состоянии он понял, что все, чем он был на Земле, — это лишь роль в спектакле. Он говорит, что настоящий Билл — это совсем другая сущность, а человеческая жизнь — лишь короткий этап в бесконечном существовании души. «Как я мог забыть, кто я есть на самом деле? Как я поверил в эту игру?» — вспоминает он свои мысли в тот момент.
Несмотря на то, что каждый из них пережил разные обстоятельства смерти, все трое пришли к одинаковому выводу: то, что мы считаем реальностью — не является настоящим. Земная жизнь — это лишь временный опыт, подготовка к чему-то гораздо большему. Настоящее «я» каждого из нас — это душа, которая существует в любви и свете.
Все трое говорят, что больше не боятся смерти. Наоборот — они воспринимают ее как возвращение домой. Туда, где царит абсолютное принятие, безусловная любовь и где каждая душа — ценна. Они советуют другим людям не бояться будущего, не держаться за боль и потери, а помнить: после этой жизни нас ждет настоящая реальность — полная света, добра и любви.
Напомним, ранее мы писали о том, что женщина пережила клиническую смерть на восемь минут и рассказала о своем сверхъестественном опыте