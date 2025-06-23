Жизнь после смерти: что видели те, кто побывал на том свете (фото)

После пережитой смерти они больше не боятся жизни / © Pixabay

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Три человека из разных штатов США, которые пережили клиническую смерть, утверждают, что получили одинаковое послание из потустороннего мира. Все трое уверены: жизнь на Земле — это лишь сон или иллюзия, а настоящий мир начинается после смерти.

Об этом пишет Daily Mail.

Их рассказы удивительно похожи между собой, хотя они не были знакомы друг с другом. И хотя каждый имел свою уникальную историю, главная суть — одна: любовь после смерти безусловна, а потусторонний мир — настоящий дом.

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Джойс Келлер / © Daily Mail

Писательница и медиум Джойс Келлер из Нью-Джерси утверждает, что пережила несколько клинических смертей еще с детства. Впервые она «умерла» в возрасте полутора лет, когда заболела тяжелой ангиной. Ее отец, фармацевт, не смог сбить высокую температуру, и девочка перестала дышать. В этот момент, по ее словам, она увидела ангела, который появился из центра цветка на шторах у кровати. Ангел сказал ей: «Время идти со мной», протянул руку — и маленькая Джойс почувствовала, как ее сознание покидает тело. Она вспоминает этот опыт как начало своего путешествия за пределы реального мира.

Когда ей было всего семь, она снова чуть не погибла — на этот раз утонула в озере на Лонг-Айленде. Вместе с сестрой она отошла от берега, и обе неожиданно провалились в глубокую яму под водой. Джойс говорит, что снова увидела тот же голубой свет и знакомого ангела, который сказал, что ее время еще не пришло. По словам женщины, каждый раз, когда она оказывалась между жизнью и смертью, ей говорили: человеческая жизнь — это лишь временный опыт, и на самом деле она пришла в этот мир, чтобы учить, лечить и помогать другим.

Еще одна участница этой удивительной истории — Нэнси Данисон, ученый и в прошлом — верующая католичка. В 1994 году она потеряла сознание во время медицинского обследования груди из-за сильной аллергической реакции на обезболивающее. У нее наступила клиническая смерть, и, как она говорит, ее душа вышла из тела. В том состоянии она не увидела Бога в традиционном виде, но почувствовала присутствие мощной энергии, которую назвала Источником. Этот Источник, по ее словам, объяснил ей, что вся человеческая жизнь — иллюзия, созданная для того, чтобы духовные существа могли приобретать опыт.

Нэнси Данисон / © Daily Mail

Данисон была поражена тем, что ей показали: она — не человек в первую очередь, а духовная сущность, которая просто временно жила в человеческом теле. Люди, как ей объяснили, — это биологические существа, которые существуют на планете Земля, но истинная суть каждого из нас — вне тела, в мире, который мы называем потусторонним. Там царит безусловная любовь, где каждая душа принимается полностью. После своего опыта Данисон решила вернуться в тело с миссией — делиться этим знанием и помогать другим не бояться смерти.

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Третий герой этой истории — Билл Летсон, пожарный на пенсии. Его клиническая смерть произошла после обычного гриппа: ему дали препарат, который вызвал у него тяжелую реакцию. По словам его жены, он неожиданно упал обратно на кровать, глаза закатились, и его не могли вернуть к жизни. Но сам Билл говорит, что в этот момент оказался в потустороннем пространстве, где почувствовал мощный поток любви, радости и принятия. Он описывает то состояние как «море эйфории», где его как будто обнимали тысячи голосов любви.

Билл Летсон / © Daily Mail

В этом состоянии он понял, что все, чем он был на Земле, — это лишь роль в спектакле. Он говорит, что настоящий Билл — это совсем другая сущность, а человеческая жизнь — лишь короткий этап в бесконечном существовании души. «Как я мог забыть, кто я есть на самом деле? Как я поверил в эту игру?» — вспоминает он свои мысли в тот момент.

Несмотря на то, что каждый из них пережил разные обстоятельства смерти, все трое пришли к одинаковому выводу: то, что мы считаем реальностью — не является настоящим. Земная жизнь — это лишь временный опыт, подготовка к чему-то гораздо большему. Настоящее «я» каждого из нас — это душа, которая существует в любви и свете.

Все трое говорят, что больше не боятся смерти. Наоборот — они воспринимают ее как возвращение домой. Туда, где царит абсолютное принятие, безусловная любовь и где каждая душа — ценна. Они советуют другим людям не бояться будущего, не держаться за боль и потери, а помнить: после этой жизни нас ждет настоящая реальность — полная света, добра и любви.

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Напомним, ранее мы писали о том, что женщина пережила клиническую смерть на восемь минут и рассказала о своем сверхъестественном опыте