Жизнь в бункере и повара без телефонов: Independent о тотальной паранойе Путина перед 9 мая

Ждет ли Россию внезапный переворот

Серия убийств высокопоставленных российских деятелей заставила Путина опасаться за свою жизнь, но эксперты предупреждают, что реальная угроза может быть гораздо ближе к его бункеру.

О паранойе диктатора рассказывает Independent.

Паранойя диктатора

В издании напомнили, что впервые за почти два десятилетия празднования 9 мая в России будут резко сокращены, без какой-либо показательной и тяжелой военной техники, на фоне новых опасений по поводу дальнобойных ударов украинских беспилотников, наносящих удары глубоко внутри России.

Владимир Зеленский однозначно заявил о том, что план победы Украины предусматривает удары по целям глубоко в России, а технологический и военный потенциал Украины быстро развивается.

Для России, страны, гордящейся демонстрацией военного могущества, отсутствие помпезности на параде будет нехарактерным.

По информации Independent, в этом году Путин стал еще более параноидальным и изолированным, чем когда-либо ранее. Безопасность усилена по всей столице Москве с беспрецедентным военным присутствием, включая контрольно-пропускные пункты, снайперов и пулеметные расчеты.

Это произошло на фоне утечки отчета европейской разведки, в котором утверждается, что растущая паранойя Путина по поводу личной безопасности заставила его неделями проводить в подземных бункерах, проверяя персонал и запрещая мобильные телефоны для личных поваров и охранников.

Кроме того, по всей стране сообщалось об отключении интернета, а каналы социальных сетей заменили собственными версиями, контролируемыми разведывательными данными штата.

«В более широком контексте это не должно удивлять. Именно так обычно чувствуют себя диктаторы, когда чувствуют, что власть ускользает от них. Здесь наблюдается интересная динамика с угасающим образом России как военной сверхдержавы и угасающим образом Путина как сильного человека», — говорит Ярослава Барбьери, научная сотрудница Украинского форума в Чатем-Хаусе.

По ее мнению, это также отражается в падении рейтинга Путина в опросах общественного мнения, даже традиционно прокремлевских, поскольку экономические последствия санкций и общей усталости от войны усиливаются.

«Это признаки того, что он теряет контроль», — объясняет она.

На прошлой неделе сообщалось, что рейтинг одобрения диктатора среди широких масс падает седьмую неделю подряд.

Хотя паранойя Путина не нова — он широко известен как гермафоб, который после пандемии Covid сильно изолировался, принимая некоторые крайние меры, чтобы избежать заражения — за последние месяцы произошел ряд событий, которые, как считается, способствовали его ощущению уязвимости.

В декабре 2025 года его генерал Фанил Сарваров погиб после того, как бомба, заложенная под его автомобиль, взорвалась, когда он уезжал из московской парковки около 7 утра.

В феврале этого года генерал-лейтенант Владимир Алексеев был ранен во время предполагаемого покушения. С момента начала вторжения России в 2022 году были убиты еще несколько чиновников.

В прошлом году появились непроверенные заявления о том, что Украина пыталась атаковать президента России в его личной резиденции в Новгородской области. Разведка США сочла эти заявления неправдивыми, а Киев их отрицал.

Культ «победобеседания»

Путин не хочет, чтобы его считали слабым, и потребность казаться могучим усугубляется празднованием 9 мая, которое имеет решающее значение для понимания Россией себя как страны.

«Это („культ“ 9 мая — Ред.) было значительной чертой процессов развития идентичности и нациотворения России во времена Путина, и в основе этого имиджа всегда лежит ощущение, что они освободили Европу от фашизма, что они непобедимы и всегда на правильной стороне истории», — отмечает эксперт.

По мнению аналитиков, Путин обладал определенным искаженным пониманием реальности на местах, но неизбежно испытывает давление, чтобы попытаться продать внутри страны образ победы.

Недовольство Путиным среди «башен Кремля» растет

Между тем, трещины в восприятии администрации Путина как единого блока расширяются, поскольку элитные бюрократы и бизнесмены среднего класса чувствуют себя беспокойно из-за ограничений и экономических последствий войны, которая продолжает занимать 70 процентов Путина и стала его «одержимостью».

Барбьери объясняет, что среди российской элиты есть такие фигуры, как Сергей Кириенко, больше похожие на бюрократов, которых все больше беспокоит «то, что нынешние общие инвестиции в военные усилия создают ряд экономических проблем для страны».

Также существует блок безопасности и военных, который более страстно относится к военным целям страны, но становится все более критическим, включая силовиков, к которым относятся российские чиновники из силовых, военных и правоохранительных органов, таких как ФСБ, Министерство обороны и Росгвардия), а также Z-блоггеров.

Путин думал, что война закончится через несколько недель, и тот факт, что она длится почти полдесятилетия, является шоком для него и истеблишмента.

«Поскольку это длилось дольше, стало труднее изолировать страну от информации о жертвах и влиянии санкций. Они пытаются контролировать нарратив, но становится все труднее изолировать население от разговора о фактических неудачах», — отмечает научный сотрудник Украинского форума в Чатем-Хаусе.

Сбои в интернете в России повлияли на бизнес, что вызвало еще большее разочарование. Россияне также испытывают ошеломление от военных ударов, поразивших их в сотнях километров от украинской границы.

Несмотря на эти нападения Россия намерена продолжать празднование Дня Победы.

«Для страны достаточно необычно проводить такие парады», — говорит Кристина Гейворд из Института изучения войны. «В Украине нет таких мероприятий, и их не было уже много лет из-за риска российских ударов по скоплениям людей».

«Интересно наблюдать, что Россия сейчас испытывает тот же страх военного времени. Это показывает, как учащение украинских ударов влияет на российское планирование, и что они не уверены в своей способности иметь достаточно средств противовоздушной обороны для защиты от этих событий, если пожелают иметь их».

Но, несмотря на страх Путина быть атакованным, эксперты говорят, что история России демонстрирует гораздо более ужасную реальность.

В России может быть только резкая смена власти

«Консолидация режима создала авторитарную систему, функционирующую как полицейское государство», — говорит Кристина Гейворд. «История России показывает, что если бы ее изменения и произошли, то, скорее всего, это произошло бы насильственным и внезапным путем, а не постепенным упадком».

«Трещины внутри режима расширяются, но главный вопрос сейчас состоит в том, что произойдет. Как только эти трещины станут слишком широкими, чтобы их можно было закрыть, исторически изменения в России всегда происходили внезапно и насильственно. Среди экспертного сообщества ожидается, что если такие изменения произойдут, то скорее всего они произойдут изнутри», — подытожила экспертка.

